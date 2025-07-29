- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
468
Gewinntrades:
288 (61.53%)
Verlusttrades:
180 (38.46%)
Bester Trade:
464.37 USD
Schlechtester Trade:
-370.32 USD
Bruttoprofit:
2 533.02 USD (119 610 pips)
Bruttoverlust:
-1 757.56 USD (88 950 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (74.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
651.52 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
72.46%
Max deposit load:
16.33%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.37
Long-Positionen:
229 (48.93%)
Short-Positionen:
239 (51.07%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
1.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-18.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-370.32 USD (1)
Wachstum pro Monat :
36.34%
Jahresprognose:
440.90%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
168.22 USD
Maximaler:
566.53 USD (44.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.81% (185.61 USD)
Kapital:
15.32% (358.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCADe
|224
|AUDCADe
|203
|USDCADe
|13
|EURUSDe
|9
|US30
|8
|SPX500
|6
|XAUUSDe
|4
|NAS100
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCADe
|-71
|AUDCADe
|51
|USDCADe
|19
|EURUSDe
|-82
|US30
|487
|SPX500
|212
|XAUUSDe
|94
|NAS100
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCADe
|-2.7K
|AUDCADe
|4.1K
|USDCADe
|663
|EURUSDe
|-2.8K
|US30
|10K
|SPX500
|8K
|XAUUSDe
|9.6K
|NAS100
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +464.37 USD
Schlechtester Trade: -370 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。
每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。
跟单最多1：1，切勿放大比例。
祝君投资愉快！
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
26%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
38
89%
468
61%
72%
1.44
1.66
USD
USD
24%
1:500