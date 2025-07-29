SignaleKategorien
Qin Long Wu

JY01

Qin Long Wu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
468
Gewinntrades:
288 (61.53%)
Verlusttrades:
180 (38.46%)
Bester Trade:
464.37 USD
Schlechtester Trade:
-370.32 USD
Bruttoprofit:
2 533.02 USD (119 610 pips)
Bruttoverlust:
-1 757.56 USD (88 950 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (74.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
651.52 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
72.46%
Max deposit load:
16.33%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.37
Long-Positionen:
229 (48.93%)
Short-Positionen:
239 (51.07%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
1.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-18.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-370.32 USD (1)
Wachstum pro Monat :
36.34%
Jahresprognose:
440.90%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
168.22 USD
Maximaler:
566.53 USD (44.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.81% (185.61 USD)
Kapital:
15.32% (358.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCADe 224
AUDCADe 203
USDCADe 13
EURUSDe 9
US30 8
SPX500 6
XAUUSDe 4
NAS100 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCADe -71
AUDCADe 51
USDCADe 19
EURUSDe -82
US30 487
SPX500 212
XAUUSDe 94
NAS100 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCADe -2.7K
AUDCADe 4.1K
USDCADe 663
EURUSDe -2.8K
US30 10K
SPX500 8K
XAUUSDe 9.6K
NAS100 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +464.37 USD
Schlechtester Trade: -370 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。

每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。

跟单最多1：1，切勿放大比例。

祝君投资愉快！

Keine Bewertungen
2025.12.28 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
