- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
468
Negociações com lucro:
288 (61.53%)
Negociações com perda:
180 (38.46%)
Melhor negociação:
464.37 USD
Pior negociação:
-370.32 USD
Lucro bruto:
2 533.02 USD (119 610 pips)
Perda bruta:
-1 757.56 USD (88 950 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (74.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
651.52 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
72.46%
Depósito máximo carregado:
16.33%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.37
Negociações longas:
229 (48.93%)
Negociações curtas:
239 (51.07%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
1.66 USD
Lucro médio:
8.80 USD
Perda média:
-9.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-18.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-370.32 USD (1)
Crescimento mensal:
36.34%
Previsão anual:
440.90%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
168.22 USD
Máximo:
566.53 USD (44.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.81% (185.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.32% (358.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCADe
|224
|AUDCADe
|203
|USDCADe
|13
|EURUSDe
|9
|US30
|8
|SPX500
|6
|XAUUSDe
|4
|NAS100
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCADe
|-71
|AUDCADe
|51
|USDCADe
|19
|EURUSDe
|-82
|US30
|487
|SPX500
|212
|XAUUSDe
|94
|NAS100
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCADe
|-2.7K
|AUDCADe
|4.1K
|USDCADe
|663
|EURUSDe
|-2.8K
|US30
|10K
|SPX500
|8K
|XAUUSDe
|9.6K
|NAS100
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +464.37 USD
Pior negociação: -370 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +74.84 USD
Máxima perda consecutiva: -18.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。
每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。
跟单最多1：1，切勿放大比例。
祝君投资愉快！
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
26%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
38
89%
468
61%
72%
1.44
1.66
USD
USD
24%
1:500