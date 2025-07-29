SinaisSeções
Qin Long Wu

JY01

Qin Long Wu
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 26%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
468
Negociações com lucro:
288 (61.53%)
Negociações com perda:
180 (38.46%)
Melhor negociação:
464.37 USD
Pior negociação:
-370.32 USD
Lucro bruto:
2 533.02 USD (119 610 pips)
Perda bruta:
-1 757.56 USD (88 950 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (74.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
651.52 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
72.46%
Depósito máximo carregado:
16.33%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.37
Negociações longas:
229 (48.93%)
Negociações curtas:
239 (51.07%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
1.66 USD
Lucro médio:
8.80 USD
Perda média:
-9.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-18.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-370.32 USD (1)
Crescimento mensal:
36.34%
Previsão anual:
440.90%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
168.22 USD
Máximo:
566.53 USD (44.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.81% (185.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.32% (358.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADe 224
AUDCADe 203
USDCADe 13
EURUSDe 9
US30 8
SPX500 6
XAUUSDe 4
NAS100 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADe -71
AUDCADe 51
USDCADe 19
EURUSDe -82
US30 487
SPX500 212
XAUUSDe 94
NAS100 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADe -2.7K
AUDCADe 4.1K
USDCADe 663
EURUSDe -2.8K
US30 10K
SPX500 8K
XAUUSDe 9.6K
NAS100 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +464.37 USD
Pior negociação: -370 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +74.84 USD
Máxima perda consecutiva: -18.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。

每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。

跟单最多1：1，切勿放大比例。

祝君投资愉快！

Sem comentários
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

