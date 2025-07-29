- 成長
- ドローダウン
トレード:
468
利益トレード:
288 (61.53%)
損失トレード:
180 (38.46%)
ベストトレード:
464.37 USD
最悪のトレード:
-370.32 USD
総利益:
2 533.02 USD (119 610 pips)
総損失:
-1 757.56 USD (88 950 pips)
最大連続の勝ち:
16 (74.84 USD)
最大連続利益:
651.52 USD (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
72.46%
最大入金額:
16.33%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.37
長いトレード:
229 (48.93%)
短いトレード:
239 (51.07%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
1.66 USD
平均利益:
8.80 USD
平均損失:
-9.76 USD
最大連続の負け:
7 (-18.41 USD)
最大連続損失:
-370.32 USD (1)
月間成長:
36.34%
年間予想:
440.90%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
168.22 USD
最大の:
566.53 USD (44.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.81% (185.61 USD)
エクイティによる:
15.32% (358.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADe
|224
|AUDCADe
|203
|USDCADe
|13
|EURUSDe
|9
|US30
|8
|SPX500
|6
|XAUUSDe
|4
|NAS100
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADe
|-71
|AUDCADe
|51
|USDCADe
|19
|EURUSDe
|-82
|US30
|487
|SPX500
|212
|XAUUSDe
|94
|NAS100
|67
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADe
|-2.7K
|AUDCADe
|4.1K
|USDCADe
|663
|EURUSDe
|-2.8K
|US30
|10K
|SPX500
|8K
|XAUUSDe
|9.6K
|NAS100
|3.5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +464.37 USD
最悪のトレード: -370 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +74.84 USD
最大連続損失: -18.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。
每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。
跟单最多1：1，切勿放大比例。
祝君投资愉快！
レビューなし
