シグナル / MetaTrader 4 / JY01
Qin Long Wu

JY01

Qin Long Wu
レビュー0件
信頼性
38週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 26%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
468
利益トレード:
288 (61.53%)
損失トレード:
180 (38.46%)
ベストトレード:
464.37 USD
最悪のトレード:
-370.32 USD
総利益:
2 533.02 USD (119 610 pips)
総損失:
-1 757.56 USD (88 950 pips)
最大連続の勝ち:
16 (74.84 USD)
最大連続利益:
651.52 USD (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
72.46%
最大入金額:
16.33%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.37
長いトレード:
229 (48.93%)
短いトレード:
239 (51.07%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
1.66 USD
平均利益:
8.80 USD
平均損失:
-9.76 USD
最大連続の負け:
7 (-18.41 USD)
最大連続損失:
-370.32 USD (1)
月間成長:
36.34%
年間予想:
440.90%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
168.22 USD
最大の:
566.53 USD (44.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.81% (185.61 USD)
エクイティによる:
15.32% (358.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCADe 224
AUDCADe 203
USDCADe 13
EURUSDe 9
US30 8
SPX500 6
XAUUSDe 4
NAS100 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCADe -71
AUDCADe 51
USDCADe 19
EURUSDe -82
US30 487
SPX500 212
XAUUSDe 94
NAS100 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCADe -2.7K
AUDCADe 4.1K
USDCADe 663
EURUSDe -2.8K
US30 10K
SPX500 8K
XAUUSDe 9.6K
NAS100 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +464.37 USD
最悪のトレード: -370 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +74.84 USD
最大連続損失: -18.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。

每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。

跟单最多1：1，切勿放大比例。

祝君投资愉快！

レビューなし
2025.12.28 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください