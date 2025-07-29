SeñalesSecciones
Qin Long Wu

JY01

Qin Long Wu
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 26%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
468
Transacciones Rentables:
288 (61.53%)
Transacciones Irrentables:
180 (38.46%)
Mejor transacción:
464.37 USD
Peor transacción:
-370.32 USD
Beneficio Bruto:
2 533.02 USD (119 610 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 757.56 USD (88 950 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (74.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
651.52 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
72.46%
Carga máxima del depósito:
16.33%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.37
Transacciones Largas:
229 (48.93%)
Transacciones Cortas:
239 (51.07%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
1.66 USD
Beneficio medio:
8.80 USD
Pérdidas medias:
-9.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-18.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-370.32 USD (1)
Crecimiento al mes:
36.34%
Pronóstico anual:
440.90%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
168.22 USD
Máxima:
566.53 USD (44.04%)
Reducción relativa:
De balance:
23.81% (185.61 USD)
De fondos:
15.32% (358.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCADe 224
AUDCADe 203
USDCADe 13
EURUSDe 9
US30 8
SPX500 6
XAUUSDe 4
NAS100 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCADe -71
AUDCADe 51
USDCADe 19
EURUSDe -82
US30 487
SPX500 212
XAUUSDe 94
NAS100 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCADe -2.7K
AUDCADe 4.1K
USDCADe 663
EURUSDe -2.8K
US30 10K
SPX500 8K
XAUUSDe 9.6K
NAS100 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +464.37 USD
Peor transacción: -370 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +74.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。

每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。

跟单最多1：1，切勿放大比例。

祝君投资愉快！

2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
JY01
30 USD al mes
26%
0
0
USD
3.1K
USD
38
89%
468
61%
72%
1.44
1.66
USD
24%
1:500
