SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JY01
Qin Long Wu

JY01

Qin Long Wu
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
379
Profit Trade:
222 (58.57%)
Loss Trade:
157 (41.42%)
Best Trade:
27.61 USD
Worst Trade:
-53.61 USD
Profitto lordo:
818.63 USD (61 266 pips)
Perdita lorda:
-973.48 USD (66 730 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (74.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.84 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
93.56%
Massimo carico di deposito:
5.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
176 (46.44%)
Short Trade:
203 (53.56%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.41 USD
Profitto medio:
3.69 USD
Perdita media:
-6.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-18.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-180.47 USD (5)
Crescita mensile:
-17.72%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
168.22 USD
Massimale:
266.82 USD (30.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.81% (185.61 USD)
Per equità:
13.82% (176.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADe 197
AUDCADe 182
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADe -139
AUDCADe -15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADe -5.4K
AUDCADe 28
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.61 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +74.84 USD
Massima perdita consecutiva: -18.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。

每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。

跟单最多1：1，切勿放大比例。

祝君投资愉快！

Non ci sono recensioni
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JY01
30USD al mese
-16%
0
0
USD
1K
USD
25
92%
379
58%
94%
0.84
-0.41
USD
24%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.