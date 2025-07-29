- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
379
Profit Trade:
222 (58.57%)
Loss Trade:
157 (41.42%)
Best Trade:
27.61 USD
Worst Trade:
-53.61 USD
Profitto lordo:
818.63 USD (61 266 pips)
Perdita lorda:
-973.48 USD (66 730 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (74.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.84 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
93.56%
Massimo carico di deposito:
5.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
176 (46.44%)
Short Trade:
203 (53.56%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.41 USD
Profitto medio:
3.69 USD
Perdita media:
-6.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-18.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-180.47 USD (5)
Crescita mensile:
-17.72%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
168.22 USD
Massimale:
266.82 USD (30.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.81% (185.61 USD)
Per equità:
13.82% (176.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADe
|197
|AUDCADe
|182
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADe
|-139
|AUDCADe
|-15
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADe
|-5.4K
|AUDCADe
|28
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.61 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +74.84 USD
Massima perdita consecutiva: -18.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。
每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。
跟单最多1：1，切勿放大比例。
祝君投资愉快！
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
25
92%
379
58%
94%
0.84
-0.41
USD
USD
24%
1:500