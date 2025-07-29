- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
468
盈利交易:
288 (61.53%)
亏损交易:
180 (38.46%)
最好交易:
464.37 USD
最差交易:
-370.32 USD
毛利:
2 533.02 USD (119 610 pips)
毛利亏损:
-1 757.56 USD (88 950 pips)
最大连续赢利:
16 (74.84 USD)
最大连续盈利:
651.52 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
72.46%
最大入金加载:
16.33%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.37
长期交易:
229 (48.93%)
短期交易:
239 (51.07%)
利润因子:
1.44
预期回报:
1.66 USD
平均利润:
8.80 USD
平均损失:
-9.76 USD
最大连续失误:
7 (-18.41 USD)
最大连续亏损:
-370.32 USD (1)
每月增长:
36.34%
年度预测:
440.90%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
168.22 USD
最大值:
566.53 USD (44.04%)
相对跌幅:
结余:
23.81% (185.61 USD)
净值:
15.32% (358.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADe
|224
|AUDCADe
|203
|USDCADe
|13
|EURUSDe
|9
|US30
|8
|SPX500
|6
|XAUUSDe
|4
|NAS100
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADe
|-71
|AUDCADe
|51
|USDCADe
|19
|EURUSDe
|-82
|US30
|487
|SPX500
|212
|XAUUSDe
|94
|NAS100
|67
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADe
|-2.7K
|AUDCADe
|4.1K
|USDCADe
|663
|EURUSDe
|-2.8K
|US30
|10K
|SPX500
|8K
|XAUUSDe
|9.6K
|NAS100
|3.5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +464.37 USD
最差交易: -370 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +74.84 USD
最大连续亏损: -18.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。
每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。
跟单最多1：1，切勿放大比例。
祝君投资愉快！
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
38
89%
468
61%
72%
1.44
1.66
USD
USD
24%
1:500