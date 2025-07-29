信号部分
Qin Long Wu

JY01

Qin Long Wu
可靠性
38
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 26%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
468
盈利交易:
288 (61.53%)
亏损交易:
180 (38.46%)
最好交易:
464.37 USD
最差交易:
-370.32 USD
毛利:
2 533.02 USD (119 610 pips)
毛利亏损:
-1 757.56 USD (88 950 pips)
最大连续赢利:
16 (74.84 USD)
最大连续盈利:
651.52 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
72.46%
最大入金加载:
16.33%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.37
长期交易:
229 (48.93%)
短期交易:
239 (51.07%)
利润因子:
1.44
预期回报:
1.66 USD
平均利润:
8.80 USD
平均损失:
-9.76 USD
最大连续失误:
7 (-18.41 USD)
最大连续亏损:
-370.32 USD (1)
每月增长:
36.34%
年度预测:
440.90%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
168.22 USD
最大值:
566.53 USD (44.04%)
相对跌幅:
结余:
23.81% (185.61 USD)
净值:
15.32% (358.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCADe 224
AUDCADe 203
USDCADe 13
EURUSDe 9
US30 8
SPX500 6
XAUUSDe 4
NAS100 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCADe -71
AUDCADe 51
USDCADe 19
EURUSDe -82
US30 487
SPX500 212
XAUUSDe 94
NAS100 67
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCADe -2.7K
AUDCADe 4.1K
USDCADe 663
EURUSDe -2.8K
US30 10K
SPX500 8K
XAUUSDe 9.6K
NAS100 3.5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +464.37 USD
最差交易: -370 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +74.84 USD
最大连续亏损: -18.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。

每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。

跟单最多1：1，切勿放大比例。

祝君投资愉快！

2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
