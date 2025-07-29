- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
379
Bénéfice trades:
222 (58.57%)
Perte trades:
157 (41.42%)
Meilleure transaction:
27.61 USD
Pire transaction:
-53.61 USD
Bénéfice brut:
818.63 USD (61 266 pips)
Perte brute:
-973.48 USD (66 730 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (74.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
74.84 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
93.56%
Charge de dépôt maximale:
5.74%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.58
Longs trades:
176 (46.44%)
Courts trades:
203 (53.56%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.41 USD
Bénéfice moyen:
3.69 USD
Perte moyenne:
-6.20 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-18.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-180.47 USD (5)
Croissance mensuelle:
-17.72%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
168.22 USD
Maximal:
266.82 USD (30.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.81% (185.61 USD)
Par fonds propres:
13.82% (176.12 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCADe
|197
|AUDCADe
|182
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCADe
|-139
|AUDCADe
|-15
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCADe
|-5.4K
|AUDCADe
|28
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +27.61 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +74.84 USD
Perte consécutive maximale: -18.41 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。
每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。
跟单最多1：1，切勿放大比例。
祝君投资愉快！
Aucun avis
