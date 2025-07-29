SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JY01
Qin Long Wu

JY01

Qin Long Wu
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -16%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
379
Bénéfice trades:
222 (58.57%)
Perte trades:
157 (41.42%)
Meilleure transaction:
27.61 USD
Pire transaction:
-53.61 USD
Bénéfice brut:
818.63 USD (61 266 pips)
Perte brute:
-973.48 USD (66 730 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (74.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
74.84 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
93.56%
Charge de dépôt maximale:
5.74%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.58
Longs trades:
176 (46.44%)
Courts trades:
203 (53.56%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.41 USD
Bénéfice moyen:
3.69 USD
Perte moyenne:
-6.20 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-18.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-180.47 USD (5)
Croissance mensuelle:
-17.72%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
168.22 USD
Maximal:
266.82 USD (30.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.81% (185.61 USD)
Par fonds propres:
13.82% (176.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCADe 197
AUDCADe 182
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCADe -139
AUDCADe -15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCADe -5.4K
AUDCADe 28
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.61 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +74.84 USD
Perte consécutive maximale: -18.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

这是一个长期账号，只专注做AUDCAD，NZDCAD。

每个品种单独止损100，理论上来讲，长期下来可以稳定盈利。

跟单最多1：1，切勿放大比例。

祝君投资愉快！

Aucun avis
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JY01
30 USD par mois
-16%
0
0
USD
1K
USD
25
92%
379
58%
94%
0.84
-0.41
USD
24%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.