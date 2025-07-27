- Büyüme
İşlemler:
924
Kârla kapanan işlemler:
606 (65.58%)
Zararla kapanan işlemler:
318 (34.42%)
En iyi işlem:
8 525.73 HKD
En kötü işlem:
-4 360.71 HKD
Brüt kâr:
67 120.22 HKD (154 082 pips)
Brüt zarar:
-78 924.18 HKD (131 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 109.80 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
8 525.73 HKD (1)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
31.14%
Maks. mevduat yükü:
28.48%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
186
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
700 (75.76%)
Satış işlemleri:
224 (24.24%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-12.77 HKD
Ortalama kâr:
110.76 HKD
Ortalama zarar:
-248.19 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-29 465.01 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-29 465.01 HKD (13)
Aylık büyüme:
0.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22 945.41 HKD
Maksimum:
29 836.31 HKD (22.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.88% (29 836.31 HKD)
Varlığa göre:
20.70% (26 911.51 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|924
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
