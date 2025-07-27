SinyallerBölümler
Sui Cheung Tam

GW

Sui Cheung Tam
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
924
Kârla kapanan işlemler:
606 (65.58%)
Zararla kapanan işlemler:
318 (34.42%)
En iyi işlem:
8 525.73 HKD
En kötü işlem:
-4 360.71 HKD
Brüt kâr:
67 120.22 HKD (154 082 pips)
Brüt zarar:
-78 924.18 HKD (131 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 109.80 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
8 525.73 HKD (1)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
31.14%
Maks. mevduat yükü:
28.48%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
186
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
700 (75.76%)
Satış işlemleri:
224 (24.24%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-12.77 HKD
Ortalama kâr:
110.76 HKD
Ortalama zarar:
-248.19 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-29 465.01 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-29 465.01 HKD (13)
Aylık büyüme:
0.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22 945.41 HKD
Maksimum:
29 836.31 HKD (22.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.88% (29 836.31 HKD)
Varlığa göre:
20.70% (26 911.51 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 924
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 525.73 HKD
En kötü işlem: -4 361 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 109.80 HKD
Maksimum ardışık zarar: -29 465.01 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.18 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 17:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 23:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 22:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 18:33
Share of trading days is too low
2025.07.28 18:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 17:33
Share of trading days is too low
2025.07.28 17:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 16:27
Share of trading days is too low
2025.07.28 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
