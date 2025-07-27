SignaleKategorien
Sui Cheung Tam

GW

Sui Cheung Tam
0 Bewertungen
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -33%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 013
Gewinntrades:
2 811 (70.04%)
Verlusttrades:
1 202 (29.95%)
Bester Trade:
8 525.73 HKD
Schlechtester Trade:
-14 767.68 HKD
Bruttoprofit:
448 278.61 HKD (1 247 488 pips)
Bruttoverlust:
-488 252.52 HKD (1 220 857 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (1 504.34 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20 178.74 HKD (6)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
33.88%
Max deposit load:
110.68%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
2 310 (57.56%)
Short-Positionen:
1 703 (42.44%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.96 HKD
Durchschnittlicher Profit:
159.47 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-406.20 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-32 503.06 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-67 258.15 HKD (10)
Wachstum pro Monat :
66.44%
Jahresprognose:
806.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
94 587.69 HKD
Maximaler:
104 596.36 HKD (80.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.58% (104 596.36 HKD)
Kapital:
51.19% (41 922.04 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 4013
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ -5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 27K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8 525.73 HKD
Schlechtester Trade: -14 768 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 504.34 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32 503.06 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 02:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 23:51
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
