- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 013
Gewinntrades:
2 811 (70.04%)
Verlusttrades:
1 202 (29.95%)
Bester Trade:
8 525.73 HKD
Schlechtester Trade:
-14 767.68 HKD
Bruttoprofit:
448 278.61 HKD (1 247 488 pips)
Bruttoverlust:
-488 252.52 HKD (1 220 857 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (1 504.34 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20 178.74 HKD (6)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
33.88%
Max deposit load:
110.68%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
2 310 (57.56%)
Short-Positionen:
1 703 (42.44%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.96 HKD
Durchschnittlicher Profit:
159.47 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-406.20 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-32 503.06 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-67 258.15 HKD (10)
Wachstum pro Monat :
66.44%
Jahresprognose:
806.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
94 587.69 HKD
Maximaler:
104 596.36 HKD (80.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.58% (104 596.36 HKD)
Kapital:
51.19% (41 922.04 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|4013
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|-5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|27K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8 525.73 HKD
Schlechtester Trade: -14 768 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 504.34 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32 503.06 HKD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1000 USD pro Monat
-33%
0
0
USD
USD
82K
HKD
HKD
22
100%
4 013
70%
34%
0.91
-9.96
HKD
HKD
80%
1:500