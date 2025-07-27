SegnaliSezioni
Sui Cheung Tam

GW

Sui Cheung Tam
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
924
Profit Trade:
606 (65.58%)
Loss Trade:
318 (34.42%)
Best Trade:
8 525.73 HKD
Worst Trade:
-4 360.71 HKD
Profitto lordo:
67 120.22 HKD (154 082 pips)
Perdita lorda:
-78 924.18 HKD (131 746 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 109.80 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
8 525.73 HKD (1)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
31.14%
Massimo carico di deposito:
28.48%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
186
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
700 (75.76%)
Short Trade:
224 (24.24%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-12.77 HKD
Profitto medio:
110.76 HKD
Perdita media:
-248.19 HKD
Massime perdite consecutive:
13 (-29 465.01 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-29 465.01 HKD (13)
Crescita mensile:
0.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22 945.41 HKD
Massimale:
29 836.31 HKD (22.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.88% (29 836.31 HKD)
Per equità:
20.70% (26 911.51 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 924
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

