Trade:
924
Profit Trade:
606 (65.58%)
Loss Trade:
318 (34.42%)
Best Trade:
8 525.73 HKD
Worst Trade:
-4 360.71 HKD
Profitto lordo:
67 120.22 HKD (154 082 pips)
Perdita lorda:
-78 924.18 HKD (131 746 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 109.80 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
8 525.73 HKD (1)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
31.14%
Massimo carico di deposito:
28.48%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
186
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
700 (75.76%)
Short Trade:
224 (24.24%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-12.77 HKD
Profitto medio:
110.76 HKD
Perdita media:
-248.19 HKD
Massime perdite consecutive:
13 (-29 465.01 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-29 465.01 HKD (13)
Crescita mensile:
0.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22 945.41 HKD
Massimale:
29 836.31 HKD (22.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.88% (29 836.31 HKD)
Per equità:
20.70% (26 911.51 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|924
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 525.73 HKD
Worst Trade: -4 361 HKD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 109.80 HKD
Massima perdita consecutiva: -29 465.01 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
-10%
0
0
USD
USD
109K
HKD
HKD
9
100%
924
65%
31%
0.85
-12.77
HKD
HKD
23%
1:500