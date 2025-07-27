- 자본
- 축소
트레이드:
4 030
이익 거래:
2 822 (70.02%)
손실 거래:
1 208 (29.98%)
최고의 거래:
8 525.73 HKD
최악의 거래:
-14 767.68 HKD
총 수익:
460 976.03 HKD (1 250 350 pips)
총 손실:
-506 277.56 HKD (1 225 436 pips)
연속 최대 이익:
25 (1 504.34 HKD)
연속 최대 이익:
20 178.74 HKD (6)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
31.69%
최대 입금량:
110.68%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
2 320 (57.57%)
숏(주식차입매도):
1 710 (42.43%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-11.24 HKD
평균 이익:
163.35 HKD
평균 손실:
-419.10 HKD
연속 최대 손실:
16 (-32 503.06 HKD)
연속 최대 손실:
-67 258.15 HKD (10)
월별 성장률:
30.03%
연간 예측:
364.32%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
94 587.69 HKD
최대한의:
104 596.36 HKD (80.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.58% (104 596.36 HKD)
자본금별:
51.19% (41 922.04 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|4030
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|-5.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|25K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8 525.73 HKD
최악의 거래: -14 768 HKD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +1 504.34 HKD
연속 최대 손실: -32 503.06 HKD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "UltimaMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
-38%
0
0
USD
USD
76K
HKD
HKD
24
100%
4 030
70%
32%
0.91
-11.24
HKD
HKD
80%
1:500