Sui Cheung Tam

GW

Sui Cheung Tam
0 comentários
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -37%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 012
Negociações com lucro:
2 810 (70.03%)
Negociações com perda:
1 202 (29.96%)
Melhor negociação:
8 525.73 HKD
Pior negociação:
-14 767.68 HKD
Lucro bruto:
443 508.87 HKD (1 246 461 pips)
Perda bruta:
-488 252.52 HKD (1 220 857 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (1 504.34 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
20 178.74 HKD (6)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
33.88%
Depósito máximo carregado:
110.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
2 310 (57.58%)
Negociações curtas:
1 702 (42.42%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-11.15 HKD
Lucro médio:
157.83 HKD
Perda média:
-406.20 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-32 503.06 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-67 258.15 HKD (10)
Crescimento mensal:
112.44%
Previsão anual:
1 364.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
94 587.69 HKD
Máximo:
104 596.36 HKD (80.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.58% (104 596.36 HKD)
Pelo Capital Líquido:
51.19% (41 922.04 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 4012
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ -5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 26K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8 525.73 HKD
Pior negociação: -14 768 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 504.34 HKD
Máxima perda consecutiva: -32 503.06 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 02:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 23:51
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
