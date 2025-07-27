- Crescimento
Negociações:
4 012
Negociações com lucro:
2 810 (70.03%)
Negociações com perda:
1 202 (29.96%)
Melhor negociação:
8 525.73 HKD
Pior negociação:
-14 767.68 HKD
Lucro bruto:
443 508.87 HKD (1 246 461 pips)
Perda bruta:
-488 252.52 HKD (1 220 857 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (1 504.34 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
20 178.74 HKD (6)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
33.88%
Depósito máximo carregado:
110.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
2 310 (57.58%)
Negociações curtas:
1 702 (42.42%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-11.15 HKD
Lucro médio:
157.83 HKD
Perda média:
-406.20 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-32 503.06 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-67 258.15 HKD (10)
Crescimento mensal:
112.44%
Previsão anual:
1 364.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
94 587.69 HKD
Máximo:
104 596.36 HKD (80.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.58% (104 596.36 HKD)
Pelo Capital Líquido:
51.19% (41 922.04 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|4012
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|-5.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|26K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8 525.73 HKD
Pior negociação: -14 768 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 504.34 HKD
Máxima perda consecutiva: -32 503.06 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
