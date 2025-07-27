SeñalesSecciones
Sui Cheung Tam

GW

Sui Cheung Tam
0 comentarios
22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -37%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 012
Transacciones Rentables:
2 810 (70.03%)
Transacciones Irrentables:
1 202 (29.96%)
Mejor transacción:
8 525.73 HKD
Peor transacción:
-14 767.68 HKD
Beneficio Bruto:
443 508.87 HKD (1 246 461 pips)
Pérdidas Brutas:
-488 252.52 HKD (1 220 857 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (1 504.34 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
20 178.74 HKD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
33.88%
Carga máxima del depósito:
110.68%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
2 310 (57.58%)
Transacciones Cortas:
1 702 (42.42%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-11.15 HKD
Beneficio medio:
157.83 HKD
Pérdidas medias:
-406.20 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-32 503.06 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-67 258.15 HKD (10)
Crecimiento al mes:
112.44%
Pronóstico anual:
1 364.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
94 587.69 HKD
Máxima:
104 596.36 HKD (80.45%)
Reducción relativa:
De balance:
79.58% (104 596.36 HKD)
De fondos:
51.19% (41 922.04 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 4012
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ -5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 26K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8 525.73 HKD
Peor transacción: -14 768 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +1 504.34 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -32 503.06 HKD

No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GW
1000 USD al mes
-37%
0
0
USD
77K
HKD
22
100%
4 012
70%
34%
0.90
-11.15
HKD
80%
1:500
