Total de Trades:
4 012
Transacciones Rentables:
2 810 (70.03%)
Transacciones Irrentables:
1 202 (29.96%)
Mejor transacción:
8 525.73 HKD
Peor transacción:
-14 767.68 HKD
Beneficio Bruto:
443 508.87 HKD (1 246 461 pips)
Pérdidas Brutas:
-488 252.52 HKD (1 220 857 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (1 504.34 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
20 178.74 HKD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
33.88%
Carga máxima del depósito:
110.68%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
2 310 (57.58%)
Transacciones Cortas:
1 702 (42.42%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-11.15 HKD
Beneficio medio:
157.83 HKD
Pérdidas medias:
-406.20 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-32 503.06 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-67 258.15 HKD (10)
Crecimiento al mes:
112.44%
Pronóstico anual:
1 364.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
94 587.69 HKD
Máxima:
104 596.36 HKD (80.45%)
Reducción relativa:
De balance:
79.58% (104 596.36 HKD)
De fondos:
51.19% (41 922.04 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|4012
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|-5.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|26K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Mejor transacción: +8 525.73 HKD
Peor transacción: -14 768 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +1 504.34 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -32 503.06 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
