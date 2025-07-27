シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GW
Sui Cheung Tam

GW

Sui Cheung Tam
レビュー0件
22週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -37%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 012
利益トレード:
2 810 (70.03%)
損失トレード:
1 202 (29.96%)
ベストトレード:
8 525.73 HKD
最悪のトレード:
-14 767.68 HKD
総利益:
443 508.87 HKD (1 246 461 pips)
総損失:
-488 252.52 HKD (1 220 857 pips)
最大連続の勝ち:
25 (1 504.34 HKD)
最大連続利益:
20 178.74 HKD (6)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
33.88%
最大入金額:
110.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
2 310 (57.58%)
短いトレード:
1 702 (42.42%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-11.15 HKD
平均利益:
157.83 HKD
平均損失:
-406.20 HKD
最大連続の負け:
16 (-32 503.06 HKD)
最大連続損失:
-67 258.15 HKD (10)
月間成長:
112.44%
年間予想:
1 364.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
94 587.69 HKD
最大の:
104 596.36 HKD (80.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.58% (104 596.36 HKD)
エクイティによる:
51.19% (41 922.04 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 4012
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ -5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 26K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8 525.73 HKD
最悪のトレード: -14 768 HKD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 504.34 HKD
最大連続損失: -32 503.06 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 02:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 23:51
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
