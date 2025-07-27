- 成長
トレード:
4 012
利益トレード:
2 810 (70.03%)
損失トレード:
1 202 (29.96%)
ベストトレード:
8 525.73 HKD
最悪のトレード:
-14 767.68 HKD
総利益:
443 508.87 HKD (1 246 461 pips)
総損失:
-488 252.52 HKD (1 220 857 pips)
最大連続の勝ち:
25 (1 504.34 HKD)
最大連続利益:
20 178.74 HKD (6)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
33.88%
最大入金額:
110.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
2 310 (57.58%)
短いトレード:
1 702 (42.42%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-11.15 HKD
平均利益:
157.83 HKD
平均損失:
-406.20 HKD
最大連続の負け:
16 (-32 503.06 HKD)
最大連続損失:
-67 258.15 HKD (10)
月間成長:
112.44%
年間予想:
1 364.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
94 587.69 HKD
最大の:
104 596.36 HKD (80.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.58% (104 596.36 HKD)
エクイティによる:
51.19% (41 922.04 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|4012
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|-5.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|26K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
ベストトレード: +8 525.73 HKD
最悪のトレード: -14 768 HKD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 504.34 HKD
最大連続損失: -32 503.06 HKD
