Sui Cheung Tam

GW

Sui Cheung Tam
0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 -36%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 007
Прибыльных трейдов:
2 807 (70.05%)
Убыточных трейдов:
1 200 (29.95%)
Лучший трейд:
8 525.73 HKD
Худший трейд:
-14 767.68 HKD
Общая прибыль:
439 447.65 HKD (1 245 504 pips)
Общий убыток:
-482 702.88 HKD (1 219 525 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (1 504.34 HKD)
Макс. прибыль в серии:
20 178.74 HKD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
33.88%
Макс. загрузка депозита:
110.68%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
2 305 (57.52%)
Коротких трейдов:
1 702 (42.48%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-10.79 HKD
Средняя прибыль:
156.55 HKD
Средний убыток:
-402.25 HKD
Макс. серия проигрышей:
16 (-32 503.06 HKD)
Макс. убыток в серии:
-67 258.15 HKD (10)
Прирост в месяц:
94.84%
Годовой прогноз:
1 150.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94 587.69 HKD
Максимальная:
104 596.36 HKD (80.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.58% (104 596.36 HKD)
По эквити:
51.19% (41 922.04 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 4007
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ -5.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 26K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 525.73 HKD
Худший трейд: -14 768 HKD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 504.34 HKD
Макс. убыток в серии: -32 503.06 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 02:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 23:51
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GW
1000 USD в месяц
-36%
0
0
USD
78K
HKD
22
100%
4 007
70%
34%
0.91
-10.79
HKD
80%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.