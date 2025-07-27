SignauxSections
Sui Cheung Tam

GW

Sui Cheung Tam
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
913
Bénéfice trades:
598 (65.49%)
Perte trades:
315 (34.50%)
Meilleure transaction:
8 525.73 HKD
Pire transaction:
-4 360.71 HKD
Bénéfice brut:
66 720.55 HKD (152 586 pips)
Perte brute:
-78 846.16 HKD (131 271 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (1 109.80 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 525.73 HKD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
32.60%
Charge de dépôt maximale:
28.48%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
190
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
689 (75.47%)
Courts trades:
224 (24.53%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-13.28 HKD
Bénéfice moyen:
111.57 HKD
Perte moyenne:
-250.31 HKD
Pertes consécutives maximales:
13 (-29 465.01 HKD)
Perte consécutive maximale:
-29 465.01 HKD (13)
Croissance mensuelle:
0.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22 945.41 HKD
Maximal:
29 836.31 HKD (22.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.88% (29 836.31 HKD)
Par fonds propres:
20.70% (26 911.51 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 913
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -1.6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 21K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 525.73 HKD
Pire transaction: -4 361 HKD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +1 109.80 HKD
Perte consécutive maximale: -29 465.01 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.18 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 17:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 23:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 22:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 18:33
Share of trading days is too low
2025.07.28 18:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 17:33
Share of trading days is too low
2025.07.28 17:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 16:27
Share of trading days is too low
2025.07.28 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.