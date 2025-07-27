- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 010
盈利交易:
2 809 (70.04%)
亏损交易:
1 201 (29.95%)
最好交易:
8 525.73 HKD
最差交易:
-14 767.68 HKD
毛利:
443 101.87 HKD (1 246 194 pips)
毛利亏损:
-486 284.11 HKD (1 220 440 pips)
最大连续赢利:
25 (1 504.34 HKD)
最大连续盈利:
20 178.74 HKD (6)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
33.88%
最大入金加载:
110.68%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.41
长期交易:
2 308 (57.56%)
短期交易:
1 702 (42.44%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-10.77 HKD
平均利润:
157.74 HKD
平均损失:
-404.90 HKD
最大连续失误:
16 (-32 503.06 HKD)
最大连续亏损:
-67 258.15 HKD (10)
每月增长:
104.61%
年度预测:
1 269.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
94 587.69 HKD
最大值:
104 596.36 HKD (80.45%)
相对跌幅:
结余:
79.58% (104 596.36 HKD)
净值:
51.19% (41 922.04 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|4010
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-5.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|26K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
