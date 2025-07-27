信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GW
Sui Cheung Tam

GW

Sui Cheung Tam
22
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 -36%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 010
盈利交易:
2 809 (70.04%)
亏损交易:
1 201 (29.95%)
最好交易:
8 525.73 HKD
最差交易:
-14 767.68 HKD
毛利:
443 101.87 HKD (1 246 194 pips)
毛利亏损:
-486 284.11 HKD (1 220 440 pips)
最大连续赢利:
25 (1 504.34 HKD)
最大连续盈利:
20 178.74 HKD (6)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
33.88%
最大入金加载:
110.68%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.41
长期交易:
2 308 (57.56%)
短期交易:
1 702 (42.44%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-10.77 HKD
平均利润:
157.74 HKD
平均损失:
-404.90 HKD
最大连续失误:
16 (-32 503.06 HKD)
最大连续亏损:
-67 258.15 HKD (10)
每月增长:
104.61%
年度预测:
1 269.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
94 587.69 HKD
最大值:
104 596.36 HKD (80.45%)
相对跌幅:
结余:
79.58% (104 596.36 HKD)
净值:
51.19% (41 922.04 HKD)

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 4010
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ -5.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 26K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
最好交易: +8 525.73 HKD
最差交易: -14 768 HKD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 504.34 HKD
最大连续亏损: -32 503.06 HKD

2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 02:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 23:51
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
