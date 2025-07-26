SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FF38 KF MKD INTEREST
Chan Ka Fai

FF38 KF MKD INTEREST

Chan Ka Fai
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 114%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
133 (77.32%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (22.67%)
En iyi işlem:
421.73 USD
En kötü işlem:
-202.45 USD
Brüt kâr:
15 507.19 USD (63 200 pips)
Brüt zarar:
-2 497.73 USD (13 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 158.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 448.39 USD (9)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
64.26
Alış işlemleri:
133 (77.33%)
Satış işlemleri:
39 (22.67%)
Kâr faktörü:
6.21
Beklenen getiri:
75.64 USD
Ortalama kâr:
116.60 USD
Ortalama zarar:
-64.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-139.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.45 USD (1)
Aylık büyüme:
30.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
202.45 USD (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.97% (202.45 USD)
Varlığa göre:
26.40% (4 034.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 18
GBPJPY 17
GBPCAD 12
CADJPY 12
EURUSD 12
GBPNZD 11
USDCHF 11
EURAUD 10
AUDCAD 9
USDCAD 9
AUDJPY 8
NZDUSD 8
AUDCHF 6
NZDJPY 6
CADCHF 5
EURGBP 5
GBPCHF 4
EURNZD 4
EURCHF 3
NZDCHF 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.1K
GBPJPY 1.3K
GBPCAD 1K
CADJPY 883
EURUSD 1K
GBPNZD 775
USDCHF 1K
EURAUD 686
AUDCAD 717
USDCAD 592
AUDJPY 560
NZDUSD 858
AUDCHF 442
NZDJPY 225
CADCHF 491
EURGBP 516
GBPCHF 405
EURNZD 128
EURCHF 205
NZDCHF 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 5.1K
GBPJPY 6.3K
GBPCAD 5K
CADJPY 3.5K
EURUSD 2.8K
GBPNZD 5K
USDCHF 2.3K
EURAUD 4.6K
AUDCAD 2.6K
USDCAD 2.4K
AUDJPY 2.1K
NZDUSD 1.6K
AUDCHF 1.2K
NZDJPY 1.1K
CADCHF 1.5K
EURGBP 1.8K
GBPCHF 1.5K
EURNZD -1.7K
EURCHF 372
NZDCHF 299
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +421.73 USD
En kötü işlem: -202 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 158.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -139.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 98
ICMarketsSC-Live10
0.16 × 153
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.34 × 220
Pepperstone-Edge12
0.53 × 2029
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1246
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 336
Coinexx-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 7
ATCBrokers-Live 1
1.44 × 372
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.57 × 51
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live20
1.88 × 43
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.25 × 8
VantageInternational-Live 10
2.33 × 3
TickmillUK-Live03
2.57 × 7
28 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 00:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 07:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 09:28
Share of trading days is too low
2025.07.28 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.26 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.26 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FF38 KF MKD INTEREST
Ayda 30 USD
114%
0
0
USD
73K
USD
9
100%
172
77%
100%
6.20
75.64
USD
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

