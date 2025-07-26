- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
133 (77.32%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (22.67%)
En iyi işlem:
421.73 USD
En kötü işlem:
-202.45 USD
Brüt kâr:
15 507.19 USD (63 200 pips)
Brüt zarar:
-2 497.73 USD (13 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 158.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 448.39 USD (9)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
64.26
Alış işlemleri:
133 (77.33%)
Satış işlemleri:
39 (22.67%)
Kâr faktörü:
6.21
Beklenen getiri:
75.64 USD
Ortalama kâr:
116.60 USD
Ortalama zarar:
-64.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-139.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.45 USD (1)
Aylık büyüme:
30.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
202.45 USD (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.97% (202.45 USD)
Varlığa göre:
26.40% (4 034.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|17
|GBPCAD
|12
|CADJPY
|12
|EURUSD
|12
|GBPNZD
|11
|USDCHF
|11
|EURAUD
|10
|AUDCAD
|9
|USDCAD
|9
|AUDJPY
|8
|NZDUSD
|8
|AUDCHF
|6
|NZDJPY
|6
|CADCHF
|5
|EURGBP
|5
|GBPCHF
|4
|EURNZD
|4
|EURCHF
|3
|NZDCHF
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPCAD
|1K
|CADJPY
|883
|EURUSD
|1K
|GBPNZD
|775
|USDCHF
|1K
|EURAUD
|686
|AUDCAD
|717
|USDCAD
|592
|AUDJPY
|560
|NZDUSD
|858
|AUDCHF
|442
|NZDJPY
|225
|CADCHF
|491
|EURGBP
|516
|GBPCHF
|405
|EURNZD
|128
|EURCHF
|205
|NZDCHF
|58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|5.1K
|GBPJPY
|6.3K
|GBPCAD
|5K
|CADJPY
|3.5K
|EURUSD
|2.8K
|GBPNZD
|5K
|USDCHF
|2.3K
|EURAUD
|4.6K
|AUDCAD
|2.6K
|USDCAD
|2.4K
|AUDJPY
|2.1K
|NZDUSD
|1.6K
|AUDCHF
|1.2K
|NZDJPY
|1.1K
|CADCHF
|1.5K
|EURGBP
|1.8K
|GBPCHF
|1.5K
|EURNZD
|-1.7K
|EURCHF
|372
|NZDCHF
|299
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +421.73 USD
En kötü işlem: -202 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 158.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -139.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
Fyntura-Live
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|0.13 × 98
ICMarketsSC-Live10
|0.16 × 153
VantageInternational-Live 7
|0.20 × 5
ICMarketsSC-Live32
|0.34 × 220
Pepperstone-Edge12
|0.53 × 2029
ICMarketsSC-Live07
|0.65 × 1246
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 336
Coinexx-Demo
|1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 7
ATCBrokers-Live 1
|1.44 × 372
Osprey-Live
|1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
|1.57 × 51
ICMarketsSC-Live15
|1.82 × 17
ICMarketsSC-Live20
|1.88 × 43
Exness-Real8
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|2.25 × 8
VantageInternational-Live 10
|2.33 × 3
TickmillUK-Live03
|2.57 × 7
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
114%
0
0
USD
USD
73K
USD
USD
9
100%
172
77%
100%
6.20
75.64
USD
USD
26%
1:500