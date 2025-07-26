SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FF38 KF MKD INTEREST
Chan Ka Fai

FF38 KF MKD INTEREST

Chan Ka Fai
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 114%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
132 (77.19%)
Perte trades:
39 (22.81%)
Meilleure transaction:
421.73 USD
Pire transaction:
-202.45 USD
Bénéfice brut:
15 392.67 USD (62 624 pips)
Perte brute:
-2 497.73 USD (13 825 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1 158.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 448.39 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.80
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.93%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
63.69
Longs trades:
132 (77.19%)
Courts trades:
39 (22.81%)
Facteur de profit:
6.16
Rendement attendu:
75.41 USD
Bénéfice moyen:
116.61 USD
Perte moyenne:
-64.04 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-139.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-202.45 USD (1)
Croissance mensuelle:
29.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
202.45 USD (0.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.97% (202.45 USD)
Par fonds propres:
26.40% (4 034.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 18
GBPJPY 16
GBPCAD 12
CADJPY 12
EURUSD 12
GBPNZD 11
USDCHF 11
EURAUD 10
AUDCAD 9
USDCAD 9
AUDJPY 8
NZDUSD 8
AUDCHF 6
NZDJPY 6
CADCHF 5
EURGBP 5
GBPCHF 4
EURNZD 4
EURCHF 3
NZDCHF 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.1K
GBPJPY 1.2K
GBPCAD 1K
CADJPY 883
EURUSD 1K
GBPNZD 775
USDCHF 1K
EURAUD 686
AUDCAD 717
USDCAD 592
AUDJPY 560
NZDUSD 858
AUDCHF 442
NZDJPY 225
CADCHF 491
EURGBP 516
GBPCHF 405
EURNZD 128
EURCHF 205
NZDCHF 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 5.1K
GBPJPY 5.8K
GBPCAD 5K
CADJPY 3.5K
EURUSD 2.8K
GBPNZD 5K
USDCHF 2.3K
EURAUD 4.6K
AUDCAD 2.6K
USDCAD 2.4K
AUDJPY 2.1K
NZDUSD 1.6K
AUDCHF 1.2K
NZDJPY 1.1K
CADCHF 1.5K
EURGBP 1.8K
GBPCHF 1.5K
EURNZD -1.7K
EURCHF 372
NZDCHF 299
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +421.73 USD
Pire transaction: -202 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 158.45 USD
Perte consécutive maximale: -139.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 98
ICMarketsSC-Live10
0.16 × 153
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.34 × 220
Pepperstone-Edge12
0.53 × 2029
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1246
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 336
Coinexx-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 7
ATCBrokers-Live 1
1.44 × 372
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.57 × 51
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live20
1.88 × 43
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.25 × 8
VantageInternational-Live 10
2.33 × 3
TickmillUK-Live03
2.57 × 7
28 plus...
Aucun avis
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 00:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 07:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 09:28
Share of trading days is too low
2025.07.28 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.26 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.26 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
