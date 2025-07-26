シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FF38 KF MKD INTEREST
Chan Ka Fai

FF38 KF MKD INTEREST

Chan Ka Fai
レビュー0件
信頼性
25週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 311%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
425
利益トレード:
312 (73.41%)
損失トレード:
113 (26.59%)
ベストトレード:
1 915.74 USD
最悪のトレード:
-786.79 USD
総利益:
49 318.01 USD (160 194 pips)
総損失:
-13 613.18 USD (59 039 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 158.45 USD)
最大連続利益:
2 188.38 USD (9)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
19.57
長いトレード:
329 (77.41%)
短いトレード:
96 (22.59%)
プロフィットファクター:
3.62
期待されたペイオフ:
84.01 USD
平均利益:
158.07 USD
平均損失:
-120.47 USD
最大連続の負け:
3 (-1 824.79 USD)
最大連続損失:
-1 824.79 USD (3)
月間成長:
6.96%
年間予想:
84.81%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 824.79 USD (4.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.88% (851.65 USD)
エクイティによる:
26.84% (20 786.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 42
GBPJPY 40
EURAUD 40
GBPNZD 34
AUDJPY 30
AUDCAD 27
GBPCAD 25
USDCAD 22
AUDCHF 21
USDCHF 21
EURUSD 21
AUDNZD 15
EURGBP 14
NZDUSD 13
CADJPY 12
EURCHF 12
GBPCHF 11
CADCHF 9
EURNZD 8
NZDJPY 6
NZDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 2.8K
GBPJPY 3.7K
EURAUD 2.9K
GBPNZD 2.7K
AUDJPY 3K
AUDCAD 2.2K
GBPCAD 1.9K
USDCAD 1.3K
AUDCHF 2.9K
USDCHF 2K
EURUSD 1.8K
AUDNZD 1.2K
EURGBP 1.2K
NZDUSD 1.7K
CADJPY 883
EURCHF 1K
GBPCHF 934
CADCHF 1K
EURNZD 219
NZDJPY 225
NZDCHF 58
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 11K
GBPJPY 16K
EURAUD 13K
GBPNZD 13K
AUDJPY 7.9K
AUDCAD 6.4K
GBPCAD 6.3K
USDCAD 2.5K
AUDCHF 4.2K
USDCHF 3.5K
EURUSD 4.3K
AUDNZD 4.2K
EURGBP 2.9K
NZDUSD 3.4K
CADJPY 3.5K
EURCHF 1.7K
GBPCHF 48
CADCHF 1.7K
EURNZD -5.7K
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 299
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 915.74 USD
最悪のトレード: -787 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 158.45 USD
最大連続損失: -1 824.79 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.10.06 00:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 00:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 07:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 09:28
Share of trading days is too low
2025.07.28 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.26 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.26 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FF38 KF MKD INTEREST
30 USD/月
311%
0
0
USD
93K
USD
25
100%
425
73%
100%
3.62
84.01
USD
27%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください