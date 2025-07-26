리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 3 Fyntura-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.13 × 98 VantageInternational-Live 7 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live10 0.15 × 166 ICMarketsSC-Live32 0.34 × 220 Pepperstone-Edge12 0.53 × 2040 ICMarketsSC-Live07 0.65 × 1246 ICMarketsSC-Live24 0.86 × 336 Coinexx-Demo 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 1.00 × 7 ATCBrokers-Live 1 1.44 × 372 GoMarkets-Real 10 1.50 × 8 Osprey-Live 1.50 × 4 ICMarketsSC-Live08 1.57 × 51 ICMarketsSC-Live15 1.83 × 18 ICMarketsSC-Live20 1.88 × 43 Exness-Real8 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 2.25 × 8 VantageInternational-Live 10 2.33 × 3 29 더...