- 자본
- 축소
트레이드:
425
이익 거래:
312 (73.41%)
손실 거래:
113 (26.59%)
최고의 거래:
1 915.74 USD
최악의 거래:
-786.79 USD
총 수익:
49 318.01 USD (160 194 pips)
총 손실:
-13 613.18 USD (59 039 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 158.45 USD)
연속 최대 이익:
2 188.38 USD (9)
샤프 비율:
0.53
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.93%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
19.57
롱(주식매수):
329 (77.41%)
숏(주식차입매도):
96 (22.59%)
수익 요인:
3.62
기대수익:
84.01 USD
평균 이익:
158.07 USD
평균 손실:
-120.47 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 824.79 USD)
연속 최대 손실:
-1 824.79 USD (3)
월별 성장률:
6.96%
연간 예측:
84.81%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 824.79 USD (4.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.88% (851.65 USD)
자본금별:
26.84% (20 786.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|42
|GBPJPY
|40
|EURAUD
|40
|GBPNZD
|34
|AUDJPY
|30
|AUDCAD
|27
|GBPCAD
|25
|USDCAD
|22
|AUDCHF
|21
|USDCHF
|21
|EURUSD
|21
|AUDNZD
|15
|EURGBP
|14
|NZDUSD
|13
|CADJPY
|12
|EURCHF
|12
|GBPCHF
|11
|CADCHF
|9
|EURNZD
|8
|NZDJPY
|6
|NZDCHF
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|2.8K
|GBPJPY
|3.7K
|EURAUD
|2.9K
|GBPNZD
|2.7K
|AUDJPY
|3K
|AUDCAD
|2.2K
|GBPCAD
|1.9K
|USDCAD
|1.3K
|AUDCHF
|2.9K
|USDCHF
|2K
|EURUSD
|1.8K
|AUDNZD
|1.2K
|EURGBP
|1.2K
|NZDUSD
|1.7K
|CADJPY
|883
|EURCHF
|1K
|GBPCHF
|934
|CADCHF
|1K
|EURNZD
|219
|NZDJPY
|225
|NZDCHF
|58
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|16K
|EURAUD
|13K
|GBPNZD
|13K
|AUDJPY
|7.9K
|AUDCAD
|6.4K
|GBPCAD
|6.3K
|USDCAD
|2.5K
|AUDCHF
|4.2K
|USDCHF
|3.5K
|EURUSD
|4.3K
|AUDNZD
|4.2K
|EURGBP
|2.9K
|NZDUSD
|3.4K
|CADJPY
|3.5K
|EURCHF
|1.7K
|GBPCHF
|48
|CADCHF
|1.7K
|EURNZD
|-5.7K
|NZDJPY
|1.1K
|NZDCHF
|299
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 915.74 USD
최악의 거래: -787 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 158.45 USD
연속 최대 손실: -1 824.79 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.13 × 98
|
VantageInternational-Live 7
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 166
|
ICMarketsSC-Live32
|0.34 × 220
|
Pepperstone-Edge12
|0.53 × 2040
|
ICMarketsSC-Live07
|0.65 × 1246
|
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 336
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|1.44 × 372
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.57 × 51
|
ICMarketsSC-Live15
|1.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|1.88 × 43
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|2.25 × 8
|
VantageInternational-Live 10
|2.33 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
311%
0
0
USD
USD
93K
USD
USD
25
100%
425
73%
100%
3.62
84.01
USD
USD
27%
1:500