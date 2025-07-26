SeñalesSecciones
Chan Ka Fai

FF38 KF MKD INTEREST

Chan Ka Fai
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 311%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
425
Transacciones Rentables:
312 (73.41%)
Transacciones Irrentables:
113 (26.59%)
Mejor transacción:
1 915.74 USD
Peor transacción:
-786.79 USD
Beneficio Bruto:
49 318.01 USD (160 194 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 613.18 USD (59 039 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 158.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 188.38 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.53
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.93%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
19.57
Transacciones Largas:
329 (77.41%)
Transacciones Cortas:
96 (22.59%)
Factor de Beneficio:
3.62
Beneficio Esperado:
84.01 USD
Beneficio medio:
158.07 USD
Pérdidas medias:
-120.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 824.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 824.79 USD (3)
Crecimiento al mes:
6.96%
Pronóstico anual:
84.81%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 824.79 USD (4.54%)
Reducción relativa:
De balance:
2.88% (851.65 USD)
De fondos:
26.84% (20 786.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 42
GBPJPY 40
EURAUD 40
GBPNZD 34
AUDJPY 30
AUDCAD 27
GBPCAD 25
USDCAD 22
AUDCHF 21
USDCHF 21
EURUSD 21
AUDNZD 15
EURGBP 14
NZDUSD 13
CADJPY 12
EURCHF 12
GBPCHF 11
CADCHF 9
EURNZD 8
NZDJPY 6
NZDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 2.8K
GBPJPY 3.7K
EURAUD 2.9K
GBPNZD 2.7K
AUDJPY 3K
AUDCAD 2.2K
GBPCAD 1.9K
USDCAD 1.3K
AUDCHF 2.9K
USDCHF 2K
EURUSD 1.8K
AUDNZD 1.2K
EURGBP 1.2K
NZDUSD 1.7K
CADJPY 883
EURCHF 1K
GBPCHF 934
CADCHF 1K
EURNZD 219
NZDJPY 225
NZDCHF 58
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 11K
GBPJPY 16K
EURAUD 13K
GBPNZD 13K
AUDJPY 7.9K
AUDCAD 6.4K
GBPCAD 6.3K
USDCAD 2.5K
AUDCHF 4.2K
USDCHF 3.5K
EURUSD 4.3K
AUDNZD 4.2K
EURGBP 2.9K
NZDUSD 3.4K
CADJPY 3.5K
EURCHF 1.7K
GBPCHF 48
CADCHF 1.7K
EURNZD -5.7K
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 299
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 915.74 USD
Peor transacción: -787 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 158.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 824.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 98
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 166
ICMarketsSC-Live32
0.34 × 220
Pepperstone-Edge12
0.53 × 2040
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1246
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 336
Coinexx-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 7
ATCBrokers-Live 1
1.44 × 372
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.57 × 51
ICMarketsSC-Live15
1.83 × 18
ICMarketsSC-Live20
1.88 × 43
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.25 × 8
VantageInternational-Live 10
2.33 × 3
otros 29...
No hay comentarios
2025.10.06 00:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 00:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 07:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 09:28
Share of trading days is too low
2025.07.28 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.26 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.26 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
