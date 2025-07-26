SegnaliSezioni
Chan Ka Fai

FF38 KF MKD INTEREST

Chan Ka Fai
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 114%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
133 (77.32%)
Loss Trade:
39 (22.67%)
Best Trade:
421.73 USD
Worst Trade:
-202.45 USD
Profitto lordo:
15 507.19 USD (63 200 pips)
Perdita lorda:
-2 497.73 USD (13 825 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 158.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 448.39 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.93%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
64.26
Long Trade:
133 (77.33%)
Short Trade:
39 (22.67%)
Fattore di profitto:
6.21
Profitto previsto:
75.64 USD
Profitto medio:
116.60 USD
Perdita media:
-64.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-139.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-202.45 USD (1)
Crescita mensile:
30.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
202.45 USD (0.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.97% (202.45 USD)
Per equità:
26.40% (4 034.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 18
GBPJPY 17
GBPCAD 12
CADJPY 12
EURUSD 12
GBPNZD 11
USDCHF 11
EURAUD 10
AUDCAD 9
USDCAD 9
AUDJPY 8
NZDUSD 8
AUDCHF 6
NZDJPY 6
CADCHF 5
EURGBP 5
GBPCHF 4
EURNZD 4
EURCHF 3
NZDCHF 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1.1K
GBPJPY 1.3K
GBPCAD 1K
CADJPY 883
EURUSD 1K
GBPNZD 775
USDCHF 1K
EURAUD 686
AUDCAD 717
USDCAD 592
AUDJPY 560
NZDUSD 858
AUDCHF 442
NZDJPY 225
CADCHF 491
EURGBP 516
GBPCHF 405
EURNZD 128
EURCHF 205
NZDCHF 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 5.1K
GBPJPY 6.3K
GBPCAD 5K
CADJPY 3.5K
EURUSD 2.8K
GBPNZD 5K
USDCHF 2.3K
EURAUD 4.6K
AUDCAD 2.6K
USDCAD 2.4K
AUDJPY 2.1K
NZDUSD 1.6K
AUDCHF 1.2K
NZDJPY 1.1K
CADCHF 1.5K
EURGBP 1.8K
GBPCHF 1.5K
EURNZD -1.7K
EURCHF 372
NZDCHF 299
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +421.73 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 158.45 USD
Massima perdita consecutiva: -139.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 98
ICMarketsSC-Live10
0.16 × 153
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.34 × 220
Pepperstone-Edge12
0.53 × 2029
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1246
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 336
Coinexx-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 7
ATCBrokers-Live 1
1.44 × 372
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.57 × 51
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live20
1.88 × 43
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.25 × 8
VantageInternational-Live 10
2.33 × 3
TickmillUK-Live03
2.57 × 7
28 più
Non ci sono recensioni
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 00:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 07:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 09:28
Share of trading days is too low
2025.07.28 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.26 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.26 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FF38 KF MKD INTEREST
30USD al mese
114%
0
0
USD
73K
USD
9
100%
172
77%
100%
6.20
75.64
USD
26%
1:500
Copia

