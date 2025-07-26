SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FF38 KF MKD INTEREST
Chan Ka Fai

FF38 KF MKD INTEREST

Chan Ka Fai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 311%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
425
Gewinntrades:
312 (73.41%)
Verlusttrades:
113 (26.59%)
Bester Trade:
1 915.74 USD
Schlechtester Trade:
-786.79 USD
Bruttoprofit:
49 318.01 USD (160 194 pips)
Bruttoverlust:
-13 613.18 USD (59 039 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (1 158.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 188.38 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.93%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
19.57
Long-Positionen:
329 (77.41%)
Short-Positionen:
96 (22.59%)
Profit-Faktor:
3.62
Mathematische Gewinnerwartung:
84.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
158.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-120.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 824.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 824.79 USD (3)
Wachstum pro Monat :
6.96%
Jahresprognose:
84.81%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 824.79 USD (4.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.88% (851.65 USD)
Kapital:
26.84% (20 786.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 42
GBPJPY 40
EURAUD 40
GBPNZD 34
AUDJPY 30
AUDCAD 27
GBPCAD 25
USDCAD 22
AUDCHF 21
USDCHF 21
EURUSD 21
AUDNZD 15
EURGBP 14
NZDUSD 13
CADJPY 12
EURCHF 12
GBPCHF 11
CADCHF 9
EURNZD 8
NZDJPY 6
NZDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 2.8K
GBPJPY 3.7K
EURAUD 2.9K
GBPNZD 2.7K
AUDJPY 3K
AUDCAD 2.2K
GBPCAD 1.9K
USDCAD 1.3K
AUDCHF 2.9K
USDCHF 2K
EURUSD 1.8K
AUDNZD 1.2K
EURGBP 1.2K
NZDUSD 1.7K
CADJPY 883
EURCHF 1K
GBPCHF 934
CADCHF 1K
EURNZD 219
NZDJPY 225
NZDCHF 58
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 11K
GBPJPY 16K
EURAUD 13K
GBPNZD 13K
AUDJPY 7.9K
AUDCAD 6.4K
GBPCAD 6.3K
USDCAD 2.5K
AUDCHF 4.2K
USDCHF 3.5K
EURUSD 4.3K
AUDNZD 4.2K
EURGBP 2.9K
NZDUSD 3.4K
CADJPY 3.5K
EURCHF 1.7K
GBPCHF 48
CADCHF 1.7K
EURNZD -5.7K
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 299
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 915.74 USD
Schlechtester Trade: -787 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 158.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 824.79 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 98
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 166
ICMarketsSC-Live32
0.34 × 220
Pepperstone-Edge12
0.53 × 2040
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1246
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 336
Coinexx-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 7
ATCBrokers-Live 1
1.44 × 372
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.57 × 51
ICMarketsSC-Live15
1.83 × 18
ICMarketsSC-Live20
1.88 × 43
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.25 × 8
VantageInternational-Live 10
2.33 × 3
noch 29 ...
Keine Bewertungen
2025.10.06 00:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 00:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 07:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 09:28
Share of trading days is too low
2025.07.28 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.26 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.26 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
