Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 3 Fyntura-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.13 × 98 VantageInternational-Live 7 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live10 0.15 × 166 ICMarketsSC-Live32 0.34 × 220 Pepperstone-Edge12 0.53 × 2040 ICMarketsSC-Live07 0.65 × 1246 ICMarketsSC-Live24 0.86 × 336 Coinexx-Demo 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 1.00 × 7 ATCBrokers-Live 1 1.44 × 372 GoMarkets-Real 10 1.50 × 8 Osprey-Live 1.50 × 4 ICMarketsSC-Live08 1.57 × 51 ICMarketsSC-Live15 1.83 × 18 ICMarketsSC-Live20 1.88 × 43 Exness-Real8 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 2.25 × 8 VantageInternational-Live 10 2.33 × 3 noch 29 ...