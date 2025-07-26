SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FF38 KF MKD INTEREST
Chan Ka Fai

FF38 KF MKD INTEREST

Chan Ka Fai
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 311%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
425
Negociações com lucro:
312 (73.41%)
Negociações com perda:
113 (26.59%)
Melhor negociação:
1 915.74 USD
Pior negociação:
-786.79 USD
Lucro bruto:
49 318.01 USD (160 194 pips)
Perda bruta:
-13 613.18 USD (59 039 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 158.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 188.38 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.93%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
19.57
Negociações longas:
329 (77.41%)
Negociações curtas:
96 (22.59%)
Fator de lucro:
3.62
Valor esperado:
84.01 USD
Lucro médio:
158.07 USD
Perda média:
-120.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 824.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 824.79 USD (3)
Crescimento mensal:
6.96%
Previsão anual:
84.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 824.79 USD (4.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.88% (851.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.84% (20 786.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 42
GBPJPY 40
EURAUD 40
GBPNZD 34
AUDJPY 30
AUDCAD 27
GBPCAD 25
USDCAD 22
AUDCHF 21
USDCHF 21
EURUSD 21
AUDNZD 15
EURGBP 14
NZDUSD 13
CADJPY 12
EURCHF 12
GBPCHF 11
CADCHF 9
EURNZD 8
NZDJPY 6
NZDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 2.8K
GBPJPY 3.7K
EURAUD 2.9K
GBPNZD 2.7K
AUDJPY 3K
AUDCAD 2.2K
GBPCAD 1.9K
USDCAD 1.3K
AUDCHF 2.9K
USDCHF 2K
EURUSD 1.8K
AUDNZD 1.2K
EURGBP 1.2K
NZDUSD 1.7K
CADJPY 883
EURCHF 1K
GBPCHF 934
CADCHF 1K
EURNZD 219
NZDJPY 225
NZDCHF 58
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 11K
GBPJPY 16K
EURAUD 13K
GBPNZD 13K
AUDJPY 7.9K
AUDCAD 6.4K
GBPCAD 6.3K
USDCAD 2.5K
AUDCHF 4.2K
USDCHF 3.5K
EURUSD 4.3K
AUDNZD 4.2K
EURGBP 2.9K
NZDUSD 3.4K
CADJPY 3.5K
EURCHF 1.7K
GBPCHF 48
CADCHF 1.7K
EURNZD -5.7K
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 299
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 915.74 USD
Pior negociação: -787 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 158.45 USD
Máxima perda consecutiva: -1 824.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 98
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 166
ICMarketsSC-Live32
0.34 × 220
Pepperstone-Edge12
0.53 × 2040
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1246
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 336
Coinexx-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 7
ATCBrokers-Live 1
1.44 × 372
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.57 × 51
ICMarketsSC-Live15
1.83 × 18
ICMarketsSC-Live20
1.88 × 43
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.25 × 8
VantageInternational-Live 10
2.33 × 3
29 mais ...
Sem comentários
2025.10.06 00:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 00:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 07:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 09:28
Share of trading days is too low
2025.07.28 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.26 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.26 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
