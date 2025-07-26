СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FF38 KF MKD INTEREST
Chan Ka Fai

FF38 KF MKD INTEREST

Chan Ka Fai
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 311%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
425
Прибыльных трейдов:
312 (73.41%)
Убыточных трейдов:
113 (26.59%)
Лучший трейд:
1 915.74 USD
Худший трейд:
-786.79 USD
Общая прибыль:
49 318.01 USD (160 194 pips)
Общий убыток:
-13 613.18 USD (59 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 158.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 188.38 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.93%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
19.57
Длинных трейдов:
329 (77.41%)
Коротких трейдов:
96 (22.59%)
Профит фактор:
3.62
Мат. ожидание:
84.01 USD
Средняя прибыль:
158.07 USD
Средний убыток:
-120.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 824.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 824.79 USD (3)
Прирост в месяц:
6.96%
Годовой прогноз:
84.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 824.79 USD (4.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.88% (851.65 USD)
По эквити:
26.84% (20 786.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 42
GBPJPY 40
EURAUD 40
GBPNZD 34
AUDJPY 30
AUDCAD 27
GBPCAD 25
USDCAD 22
AUDCHF 21
USDCHF 21
EURUSD 21
AUDNZD 15
EURGBP 14
NZDUSD 13
CADJPY 12
EURCHF 12
GBPCHF 11
CADCHF 9
EURNZD 8
NZDJPY 6
NZDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 2.8K
GBPJPY 3.7K
EURAUD 2.9K
GBPNZD 2.7K
AUDJPY 3K
AUDCAD 2.2K
GBPCAD 1.9K
USDCAD 1.3K
AUDCHF 2.9K
USDCHF 2K
EURUSD 1.8K
AUDNZD 1.2K
EURGBP 1.2K
NZDUSD 1.7K
CADJPY 883
EURCHF 1K
GBPCHF 934
CADCHF 1K
EURNZD 219
NZDJPY 225
NZDCHF 58
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 11K
GBPJPY 16K
EURAUD 13K
GBPNZD 13K
AUDJPY 7.9K
AUDCAD 6.4K
GBPCAD 6.3K
USDCAD 2.5K
AUDCHF 4.2K
USDCHF 3.5K
EURUSD 4.3K
AUDNZD 4.2K
EURGBP 2.9K
NZDUSD 3.4K
CADJPY 3.5K
EURCHF 1.7K
GBPCHF 48
CADCHF 1.7K
EURNZD -5.7K
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 299
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 915.74 USD
Худший трейд: -787 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 158.45 USD
Макс. убыток в серии: -1 824.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.13 × 98
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 166
ICMarketsSC-Live32
0.34 × 220
Pepperstone-Edge12
0.53 × 2040
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1246
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 336
Coinexx-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 7
ATCBrokers-Live 1
1.44 × 372
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.57 × 51
ICMarketsSC-Live15
1.83 × 18
ICMarketsSC-Live20
1.88 × 43
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.25 × 8
VantageInternational-Live 10
2.33 × 3
еще 29...
Нет отзывов
2025.10.06 00:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 21:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 00:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 07:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 09:28
Share of trading days is too low
2025.07.28 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.26 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.26 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FF38 KF MKD INTEREST
30 USD в месяц
311%
0
0
USD
93K
USD
25
100%
425
73%
100%
3.62
84.01
USD
27%
1:500
