Igusti Putu Edy Hermawan

Signaledy

Igusti Putu Edy Hermawan
0 inceleme
137 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -41%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
559
Kârla kapanan işlemler:
300 (53.66%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (46.33%)
En iyi işlem:
42.94 USD
En kötü işlem:
-15.72 USD
Brüt kâr:
862.64 USD (87 004 pips)
Brüt zarar:
-1 016.90 USD (102 722 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (27.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.11 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
16.25%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
289 (51.70%)
Satış işlemleri:
270 (48.30%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.28 USD
Ortalama kâr:
2.88 USD
Ortalama zarar:
-3.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-16.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.40 USD (5)
Aylık büyüme:
-5.65%
Yıllık tahmin:
-68.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
172.18 USD
Maksimum:
172.95 USD (52.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.58% (172.95 USD)
Varlığa göre:
4.11% (23.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 518
GBPJPY_MRG 12
CADJPY_MRG 7
GBPUSD_MRG 7
EURJPY_MRG 6
CHFJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG -142
GBPJPY_MRG -7
CADJPY_MRG -1
GBPUSD_MRG 5
EURJPY_MRG -8
CHFJPY_MRG 0
USDJPY_MRG -2
AUDJPY_MRG 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG -14K
GBPJPY_MRG -899
CADJPY_MRG -177
GBPUSD_MRG 527
EURJPY_MRG -1K
CHFJPY_MRG -21
USDJPY_MRG -303
AUDJPY_MRG 179
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.94 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +27.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.25 22:33
Trading operations on the account were performed for only 92 days. This comprises 10.26% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
