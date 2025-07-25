シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Signaledy
Igusti Putu Edy Hermawan

Signaledy

Igusti Putu Edy Hermawan
レビュー0件
150週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -49%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
913
利益トレード:
507 (55.53%)
損失トレード:
406 (44.47%)
ベストトレード:
49.00 USD
最悪のトレード:
-19.23 USD
総利益:
1 646.76 USD (165 342 pips)
総損失:
-1 862.35 USD (187 195 pips)
最大連続の勝ち:
10 (27.38 USD)
最大連続利益:
54.11 USD (5)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
11.97%
最大入金額:
1.09%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.98
長いトレード:
547 (59.91%)
短いトレード:
366 (40.09%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
3.25 USD
平均損失:
-4.59 USD
最大連続の負け:
7 (-16.44 USD)
最大連続損失:
-40.40 USD (5)
月間成長:
-19.48%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
219.00 USD
最大の:
219.77 USD (66.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.75% (219.77 USD)
エクイティによる:
4.11% (23.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD_MRG 872
GBPJPY_MRG 12
CADJPY_MRG 7
GBPUSD_MRG 7
EURJPY_MRG 6
CHFJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD_MRG -204
GBPJPY_MRG -7
CADJPY_MRG -1
GBPUSD_MRG 5
EURJPY_MRG -8
CHFJPY_MRG 0
USDJPY_MRG -2
AUDJPY_MRG 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD_MRG -20K
GBPJPY_MRG -899
CADJPY_MRG -177
GBPUSD_MRG 527
EURJPY_MRG -1K
CHFJPY_MRG -21
USDJPY_MRG -303
AUDJPY_MRG 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +49.00 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +27.38 USD
最大連続損失: -16.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.12 05:30
Share of trading days is too low
2025.07.25 22:33
Trading operations on the account were performed for only 92 days. This comprises 10.26% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
