- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
913
利益トレード:
507 (55.53%)
損失トレード:
406 (44.47%)
ベストトレード:
49.00 USD
最悪のトレード:
-19.23 USD
総利益:
1 646.76 USD (165 342 pips)
総損失:
-1 862.35 USD (187 195 pips)
最大連続の勝ち:
10 (27.38 USD)
最大連続利益:
54.11 USD (5)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
11.97%
最大入金額:
1.09%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.98
長いトレード:
547 (59.91%)
短いトレード:
366 (40.09%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
3.25 USD
平均損失:
-4.59 USD
最大連続の負け:
7 (-16.44 USD)
最大連続損失:
-40.40 USD (5)
月間成長:
-19.48%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
219.00 USD
最大の:
219.77 USD (66.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.75% (219.77 USD)
エクイティによる:
4.11% (23.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|872
|GBPJPY_MRG
|12
|CADJPY_MRG
|7
|GBPUSD_MRG
|7
|EURJPY_MRG
|6
|CHFJPY_MRG
|4
|USDJPY_MRG
|3
|AUDJPY_MRG
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|-204
|GBPJPY_MRG
|-7
|CADJPY_MRG
|-1
|GBPUSD_MRG
|5
|EURJPY_MRG
|-8
|CHFJPY_MRG
|0
|USDJPY_MRG
|-2
|AUDJPY_MRG
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|-20K
|GBPJPY_MRG
|-899
|CADJPY_MRG
|-177
|GBPUSD_MRG
|527
|EURJPY_MRG
|-1K
|CHFJPY_MRG
|-21
|USDJPY_MRG
|-303
|AUDJPY_MRG
|179
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
