Igusti Putu Edy Hermawan

Signaledy

Igusti Putu Edy Hermawan
0 recensioni
137 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -41%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
559
Profit Trade:
300 (53.66%)
Loss Trade:
259 (46.33%)
Best Trade:
42.94 USD
Worst Trade:
-15.72 USD
Profitto lordo:
862.64 USD (87 004 pips)
Perdita lorda:
-1 016.90 USD (102 722 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (27.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.11 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
16.25%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
289 (51.70%)
Short Trade:
270 (48.30%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.28 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
-3.93 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-16.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.40 USD (5)
Crescita mensile:
-5.65%
Previsione annuale:
-68.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
172.18 USD
Massimale:
172.95 USD (52.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.58% (172.95 USD)
Per equità:
4.11% (23.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 518
GBPJPY_MRG 12
CADJPY_MRG 7
GBPUSD_MRG 7
EURJPY_MRG 6
CHFJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -142
GBPJPY_MRG -7
CADJPY_MRG -1
GBPUSD_MRG 5
EURJPY_MRG -8
CHFJPY_MRG 0
USDJPY_MRG -2
AUDJPY_MRG 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -14K
GBPJPY_MRG -899
CADJPY_MRG -177
GBPUSD_MRG 527
EURJPY_MRG -1K
CHFJPY_MRG -21
USDJPY_MRG -303
AUDJPY_MRG 179
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.94 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +27.38 USD
Massima perdita consecutiva: -16.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.25 22:33
Trading operations on the account were performed for only 92 days. This comprises 10.26% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
