Igusti Putu Edy Hermawan

Signaledy

Igusti Putu Edy Hermawan
0 avis
137 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -40%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
558
Bénéfice trades:
300 (53.76%)
Perte trades:
258 (46.24%)
Meilleure transaction:
42.94 USD
Pire transaction:
-15.72 USD
Bénéfice brut:
862.64 USD (87 004 pips)
Perte brute:
-1 013.86 USD (102 419 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (27.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.11 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
16.25%
Charge de dépôt maximale:
1.09%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.87
Longs trades:
288 (51.61%)
Courts trades:
270 (48.39%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.27 USD
Bénéfice moyen:
2.88 USD
Perte moyenne:
-3.93 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-16.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.36 USD (4)
Croissance mensuelle:
-6.84%
Prévision annuelle:
-82.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
172.18 USD
Maximal:
172.95 USD (52.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.58% (172.95 USD)
Par fonds propres:
4.11% (23.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 517
GBPJPY_MRG 12
CADJPY_MRG 7
GBPUSD_MRG 7
EURJPY_MRG 6
CHFJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -139
GBPJPY_MRG -7
CADJPY_MRG -1
GBPUSD_MRG 5
EURJPY_MRG -8
CHFJPY_MRG 0
USDJPY_MRG -2
AUDJPY_MRG 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG -14K
GBPJPY_MRG -899
CADJPY_MRG -177
GBPUSD_MRG 527
EURJPY_MRG -1K
CHFJPY_MRG -21
USDJPY_MRG -303
AUDJPY_MRG 179
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.94 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +27.38 USD
Perte consécutive maximale: -16.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.25 22:33
Trading operations on the account were performed for only 92 days. This comprises 10.26% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
