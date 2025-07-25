SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Signaledy
Igusti Putu Edy Hermawan

Signaledy

Igusti Putu Edy Hermawan
0 Bewertungen
150 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -46%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
917
Gewinntrades:
511 (55.72%)
Verlusttrades:
406 (44.27%)
Bester Trade:
49.00 USD
Schlechtester Trade:
-19.23 USD
Bruttoprofit:
1 677.26 USD (168 391 pips)
Bruttoverlust:
-1 862.35 USD (187 195 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (27.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.11 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
11.97%
Max deposit load:
1.09%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.84
Long-Positionen:
547 (59.65%)
Short-Positionen:
370 (40.35%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-16.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-40.40 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-4.28%
Jahresprognose:
-51.98%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
219.00 USD
Maximaler:
219.77 USD (66.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.75% (219.77 USD)
Kapital:
4.11% (23.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_MRG 876
GBPJPY_MRG 12
CADJPY_MRG 7
GBPUSD_MRG 7
EURJPY_MRG 6
CHFJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -173
GBPJPY_MRG -7
CADJPY_MRG -1
GBPUSD_MRG 5
EURJPY_MRG -8
CHFJPY_MRG 0
USDJPY_MRG -2
AUDJPY_MRG 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG -17K
GBPJPY_MRG -899
CADJPY_MRG -177
GBPUSD_MRG 527
EURJPY_MRG -1K
CHFJPY_MRG -21
USDJPY_MRG -303
AUDJPY_MRG 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.00 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.12 05:30
Share of trading days is too low
2025.07.25 22:33
Trading operations on the account were performed for only 92 days. This comprises 10.26% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
