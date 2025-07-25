- Прирост
Всего трейдов:
913
Прибыльных трейдов:
507 (55.53%)
Убыточных трейдов:
406 (44.47%)
Лучший трейд:
49.00 USD
Худший трейд:
-19.23 USD
Общая прибыль:
1 646.76 USD (165 342 pips)
Общий убыток:
-1 862.35 USD (187 195 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (27.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.11 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
11.97%
Макс. загрузка депозита:
1.09%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.98
Длинных трейдов:
547 (59.91%)
Коротких трейдов:
366 (40.09%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
3.25 USD
Средний убыток:
-4.59 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-16.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.40 USD (5)
Прирост в месяц:
-19.48%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
219.00 USD
Максимальная:
219.77 USD (66.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.75% (219.77 USD)
По эквити:
4.11% (23.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|872
|GBPJPY_MRG
|12
|CADJPY_MRG
|7
|GBPUSD_MRG
|7
|EURJPY_MRG
|6
|CHFJPY_MRG
|4
|USDJPY_MRG
|3
|AUDJPY_MRG
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|-204
|GBPJPY_MRG
|-7
|CADJPY_MRG
|-1
|GBPUSD_MRG
|5
|EURJPY_MRG
|-8
|CHFJPY_MRG
|0
|USDJPY_MRG
|-2
|AUDJPY_MRG
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|-20K
|GBPJPY_MRG
|-899
|CADJPY_MRG
|-177
|GBPUSD_MRG
|527
|EURJPY_MRG
|-1K
|CHFJPY_MRG
|-21
|USDJPY_MRG
|-303
|AUDJPY_MRG
|179
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.00 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +27.38 USD
Макс. убыток в серии: -16.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
