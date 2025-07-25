- 자본
- 축소
트레이드:
930
이익 거래:
515 (55.37%)
손실 거래:
415 (44.62%)
최고의 거래:
49.00 USD
최악의 거래:
-19.23 USD
총 수익:
1 684.71 USD (169 135 pips)
총 손실:
-1 941.59 USD (195 115 pips)
연속 최대 이익:
10 (27.38 USD)
연속 최대 이익:
54.11 USD (5)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
10.95%
최대 입금량:
1.09%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
552 (59.35%)
숏(주식차입매도):
378 (40.65%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-0.28 USD
평균 이익:
3.27 USD
평균 손실:
-4.68 USD
연속 최대 손실:
7 (-60.94 USD)
연속 최대 손실:
-60.94 USD (7)
월별 성장률:
-23.64%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
256.88 USD
최대한의:
257.65 USD (77.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.29% (257.65 USD)
자본금별:
4.11% (23.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|889
|GBPJPY_MRG
|12
|CADJPY_MRG
|7
|GBPUSD_MRG
|7
|EURJPY_MRG
|6
|CHFJPY_MRG
|4
|USDJPY_MRG
|3
|AUDJPY_MRG
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|-245
|GBPJPY_MRG
|-7
|CADJPY_MRG
|-1
|GBPUSD_MRG
|5
|EURJPY_MRG
|-8
|CHFJPY_MRG
|0
|USDJPY_MRG
|-2
|AUDJPY_MRG
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|-24K
|GBPJPY_MRG
|-899
|CADJPY_MRG
|-177
|GBPUSD_MRG
|527
|EURJPY_MRG
|-1K
|CHFJPY_MRG
|-21
|USDJPY_MRG
|-303
|AUDJPY_MRG
|179
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.00 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +27.38 USD
연속 최대 손실: -60.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
