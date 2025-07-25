시그널섹션
Igusti Putu Edy Hermawan

Signaledy

Igusti Putu Edy Hermawan
0 리뷰
151
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -54%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
930
이익 거래:
515 (55.37%)
손실 거래:
415 (44.62%)
최고의 거래:
49.00 USD
최악의 거래:
-19.23 USD
총 수익:
1 684.71 USD (169 135 pips)
총 손실:
-1 941.59 USD (195 115 pips)
연속 최대 이익:
10 (27.38 USD)
연속 최대 이익:
54.11 USD (5)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
10.95%
최대 입금량:
1.09%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
552 (59.35%)
숏(주식차입매도):
378 (40.65%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-0.28 USD
평균 이익:
3.27 USD
평균 손실:
-4.68 USD
연속 최대 손실:
7 (-60.94 USD)
연속 최대 손실:
-60.94 USD (7)
월별 성장률:
-23.64%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
256.88 USD
최대한의:
257.65 USD (77.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.29% (257.65 USD)
자본금별:
4.11% (23.70 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD_MRG 889
GBPJPY_MRG 12
CADJPY_MRG 7
GBPUSD_MRG 7
EURJPY_MRG 6
CHFJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD_MRG -245
GBPJPY_MRG -7
CADJPY_MRG -1
GBPUSD_MRG 5
EURJPY_MRG -8
CHFJPY_MRG 0
USDJPY_MRG -2
AUDJPY_MRG 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD_MRG -24K
GBPJPY_MRG -899
CADJPY_MRG -177
GBPUSD_MRG 527
EURJPY_MRG -1K
CHFJPY_MRG -21
USDJPY_MRG -303
AUDJPY_MRG 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +49.00 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +27.38 USD
연속 최대 손실: -60.94 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.12.31 10:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 05:30
Share of trading days is too low
2025.07.25 22:33
Trading operations on the account were performed for only 92 days. This comprises 10.26% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
