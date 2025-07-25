- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
913
盈利交易:
507 (55.53%)
亏损交易:
406 (44.47%)
最好交易:
49.00 USD
最差交易:
-19.23 USD
毛利:
1 646.76 USD (165 342 pips)
毛利亏损:
-1 862.35 USD (187 195 pips)
最大连续赢利:
10 (27.38 USD)
最大连续盈利:
54.11 USD (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
11.97%
最大入金加载:
1.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.98
长期交易:
547 (59.91%)
短期交易:
366 (40.09%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.24 USD
平均利润:
3.25 USD
平均损失:
-4.59 USD
最大连续失误:
7 (-16.44 USD)
最大连续亏损:
-40.40 USD (5)
每月增长:
-19.48%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
219.00 USD
最大值:
219.77 USD (66.39%)
相对跌幅:
结余:
49.75% (219.77 USD)
净值:
4.11% (23.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|872
|GBPJPY_MRG
|12
|CADJPY_MRG
|7
|GBPUSD_MRG
|7
|EURJPY_MRG
|6
|CHFJPY_MRG
|4
|USDJPY_MRG
|3
|AUDJPY_MRG
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|-204
|GBPJPY_MRG
|-7
|CADJPY_MRG
|-1
|GBPUSD_MRG
|5
|EURJPY_MRG
|-8
|CHFJPY_MRG
|0
|USDJPY_MRG
|-2
|AUDJPY_MRG
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|-20K
|GBPJPY_MRG
|-899
|CADJPY_MRG
|-177
|GBPUSD_MRG
|527
|EURJPY_MRG
|-1K
|CHFJPY_MRG
|-21
|USDJPY_MRG
|-303
|AUDJPY_MRG
|179
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.00 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +27.38 USD
最大连续亏损: -16.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-49%
0
0
USD
USD
423
USD
USD
150
0%
913
55%
12%
0.88
-0.24
USD
USD
50%
1:500