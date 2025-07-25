- Crescimento
Negociações:
913
Negociações com lucro:
507 (55.53%)
Negociações com perda:
406 (44.47%)
Melhor negociação:
49.00 USD
Pior negociação:
-19.23 USD
Lucro bruto:
1 646.76 USD (165 342 pips)
Perda bruta:
-1 862.35 USD (187 195 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (27.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.11 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
11.97%
Depósito máximo carregado:
1.09%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.98
Negociações longas:
547 (59.91%)
Negociações curtas:
366 (40.09%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
3.25 USD
Perda média:
-4.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-16.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.40 USD (5)
Crescimento mensal:
-19.48%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
219.00 USD
Máximo:
219.77 USD (66.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.75% (219.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.11% (23.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|872
|GBPJPY_MRG
|12
|CADJPY_MRG
|7
|GBPUSD_MRG
|7
|EURJPY_MRG
|6
|CHFJPY_MRG
|4
|USDJPY_MRG
|3
|AUDJPY_MRG
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|-204
|GBPJPY_MRG
|-7
|CADJPY_MRG
|-1
|GBPUSD_MRG
|5
|EURJPY_MRG
|-8
|CHFJPY_MRG
|0
|USDJPY_MRG
|-2
|AUDJPY_MRG
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|-20K
|GBPJPY_MRG
|-899
|CADJPY_MRG
|-177
|GBPUSD_MRG
|527
|EURJPY_MRG
|-1K
|CHFJPY_MRG
|-21
|USDJPY_MRG
|-303
|AUDJPY_MRG
|179
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.00 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +27.38 USD
Máxima perda consecutiva: -16.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
