Igusti Putu Edy Hermawan

Signaledy

Igusti Putu Edy Hermawan
0 comentários
150 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 -49%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
913
Negociações com lucro:
507 (55.53%)
Negociações com perda:
406 (44.47%)
Melhor negociação:
49.00 USD
Pior negociação:
-19.23 USD
Lucro bruto:
1 646.76 USD (165 342 pips)
Perda bruta:
-1 862.35 USD (187 195 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (27.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.11 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
11.97%
Depósito máximo carregado:
1.09%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.98
Negociações longas:
547 (59.91%)
Negociações curtas:
366 (40.09%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
3.25 USD
Perda média:
-4.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-16.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.40 USD (5)
Crescimento mensal:
-19.48%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
219.00 USD
Máximo:
219.77 USD (66.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.75% (219.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.11% (23.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_MRG 872
GBPJPY_MRG 12
CADJPY_MRG 7
GBPUSD_MRG 7
EURJPY_MRG 6
CHFJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_MRG -204
GBPJPY_MRG -7
CADJPY_MRG -1
GBPUSD_MRG 5
EURJPY_MRG -8
CHFJPY_MRG 0
USDJPY_MRG -2
AUDJPY_MRG 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_MRG -20K
GBPJPY_MRG -899
CADJPY_MRG -177
GBPUSD_MRG 527
EURJPY_MRG -1K
CHFJPY_MRG -21
USDJPY_MRG -303
AUDJPY_MRG 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.00 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +27.38 USD
Máxima perda consecutiva: -16.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.12 05:30
Share of trading days is too low
2025.07.25 22:33
Trading operations on the account were performed for only 92 days. This comprises 10.26% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
