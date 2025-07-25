SeñalesSecciones
Igusti Putu Edy Hermawan

Signaledy

Igusti Putu Edy Hermawan
0 comentarios
150 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 -49%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
913
Transacciones Rentables:
507 (55.53%)
Transacciones Irrentables:
406 (44.47%)
Mejor transacción:
49.00 USD
Peor transacción:
-19.23 USD
Beneficio Bruto:
1 646.76 USD (165 342 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 862.35 USD (187 195 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (27.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.11 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
11.97%
Carga máxima del depósito:
1.09%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.98
Transacciones Largas:
547 (59.91%)
Transacciones Cortas:
366 (40.09%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.24 USD
Beneficio medio:
3.25 USD
Pérdidas medias:
-4.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-16.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.40 USD (5)
Crecimiento al mes:
-19.48%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
219.00 USD
Máxima:
219.77 USD (66.39%)
Reducción relativa:
De balance:
49.75% (219.77 USD)
De fondos:
4.11% (23.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_MRG 872
GBPJPY_MRG 12
CADJPY_MRG 7
GBPUSD_MRG 7
EURJPY_MRG 6
CHFJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_MRG -204
GBPJPY_MRG -7
CADJPY_MRG -1
GBPUSD_MRG 5
EURJPY_MRG -8
CHFJPY_MRG 0
USDJPY_MRG -2
AUDJPY_MRG 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_MRG -20K
GBPJPY_MRG -899
CADJPY_MRG -177
GBPUSD_MRG 527
EURJPY_MRG -1K
CHFJPY_MRG -21
USDJPY_MRG -303
AUDJPY_MRG 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.00 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +27.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.11.12 05:30
Share of trading days is too low
2025.07.25 22:33
Trading operations on the account were performed for only 92 days. This comprises 10.26% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
