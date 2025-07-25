- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
612
Kârla kapanan işlemler:
482 (78.75%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (21.24%)
En iyi işlem:
465.00 USD
En kötü işlem:
-351.42 USD
Brüt kâr:
24 996.87 USD (268 632 pips)
Brüt zarar:
-9 305.76 USD (70 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (3 518.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 518.95 USD (29)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
93.25%
Maks. mevduat yükü:
5.84%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
6.14
Alış işlemleri:
252 (41.18%)
Satış işlemleri:
360 (58.82%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
25.64 USD
Ortalama kâr:
51.86 USD
Ortalama zarar:
-71.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 104.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 654.59 USD (6)
Aylık büyüme:
3.73%
Yıllık tahmin:
45.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 070.00 USD
Maksimum:
2 555.65 USD (8.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.09% (2 555.65 USD)
Varlığa göre:
13.61% (1 647.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CL.R
|76
|EURGBP
|62
|EURNZD
|44
|AUDNZD
|37
|EURCAD
|33
|EURCHF
|32
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|30
|AUDCAD
|27
|GBPCAD
|27
|EURAUD
|26
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|21
|GBPNZD
|21
|USDCAD
|20
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|17
|GBPAUD
|16
|NZDUSD
|13
|CHFJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CL.R
|1K
|EURGBP
|1.9K
|EURNZD
|1.6K
|AUDNZD
|761
|EURCAD
|1.8K
|EURCHF
|75
|GBPUSD
|793
|AUDCHF
|731
|AUDCAD
|917
|GBPCAD
|1.6K
|EURAUD
|1.6K
|AUDUSD
|318
|USDCHF
|539
|GBPNZD
|683
|USDCAD
|-1.1K
|XAUUSD
|706
|EURUSD
|230
|GBPAUD
|1K
|NZDUSD
|-586
|CHFJPY
|299
|USDJPY
|200
|EURJPY
|190
|GBPJPY
|128
|AUDJPY
|87
|CADJPY
|158
|NZDJPY
|39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CL.R
|1.3K
|EURGBP
|15K
|EURNZD
|26K
|AUDNZD
|13K
|EURCAD
|23K
|EURCHF
|1.4K
|GBPUSD
|8.5K
|AUDCHF
|6.6K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|21K
|EURAUD
|25K
|AUDUSD
|3.6K
|USDCHF
|4.8K
|GBPNZD
|12K
|USDCAD
|-12K
|XAUUSD
|7.3K
|EURUSD
|2.6K
|GBPAUD
|16K
|NZDUSD
|-4.4K
|CHFJPY
|4.6K
|USDJPY
|3K
|EURJPY
|2.9K
|GBPJPY
|2K
|AUDJPY
|1.4K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|630
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +465.00 USD
En kötü işlem: -351 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 518.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 104.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
AM-UK-Live
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
QTrade-Server
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
171%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
101
0%
612
78%
93%
2.68
25.64
USD
USD
15%
1:200