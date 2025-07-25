SinyallerBölümler
Luciliadi

RLH111

Luciliadi
0 inceleme
Güvenilirlik
101 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 171%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
612
Kârla kapanan işlemler:
482 (78.75%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (21.24%)
En iyi işlem:
465.00 USD
En kötü işlem:
-351.42 USD
Brüt kâr:
24 996.87 USD (268 632 pips)
Brüt zarar:
-9 305.76 USD (70 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (3 518.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 518.95 USD (29)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
93.25%
Maks. mevduat yükü:
5.84%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
6.14
Alış işlemleri:
252 (41.18%)
Satış işlemleri:
360 (58.82%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
25.64 USD
Ortalama kâr:
51.86 USD
Ortalama zarar:
-71.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 104.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 654.59 USD (6)
Aylık büyüme:
3.73%
Yıllık tahmin:
45.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 070.00 USD
Maksimum:
2 555.65 USD (8.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.09% (2 555.65 USD)
Varlığa göre:
13.61% (1 647.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CL.R 76
EURGBP 62
EURNZD 44
AUDNZD 37
EURCAD 33
EURCHF 32
GBPUSD 32
AUDCHF 30
AUDCAD 27
GBPCAD 27
EURAUD 26
AUDUSD 22
USDCHF 21
GBPNZD 21
USDCAD 20
XAUUSD 18
EURUSD 17
GBPAUD 16
NZDUSD 13
CHFJPY 8
USDJPY 7
EURJPY 6
GBPJPY 6
AUDJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CL.R 1K
EURGBP 1.9K
EURNZD 1.6K
AUDNZD 761
EURCAD 1.8K
EURCHF 75
GBPUSD 793
AUDCHF 731
AUDCAD 917
GBPCAD 1.6K
EURAUD 1.6K
AUDUSD 318
USDCHF 539
GBPNZD 683
USDCAD -1.1K
XAUUSD 706
EURUSD 230
GBPAUD 1K
NZDUSD -586
CHFJPY 299
USDJPY 200
EURJPY 190
GBPJPY 128
AUDJPY 87
CADJPY 158
NZDJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CL.R 1.3K
EURGBP 15K
EURNZD 26K
AUDNZD 13K
EURCAD 23K
EURCHF 1.4K
GBPUSD 8.5K
AUDCHF 6.6K
AUDCAD 13K
GBPCAD 21K
EURAUD 25K
AUDUSD 3.6K
USDCHF 4.8K
GBPNZD 12K
USDCAD -12K
XAUUSD 7.3K
EURUSD 2.6K
GBPAUD 16K
NZDUSD -4.4K
CHFJPY 4.6K
USDJPY 3K
EURJPY 2.9K
GBPJPY 2K
AUDJPY 1.4K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 630
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +465.00 USD
En kötü işlem: -351 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 518.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 104.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
OctaFX-Demo
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
İnceleme yok
2025.09.16 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.08 10:51
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RLH111
Ayda 30 USD
171%
0
0
USD
13K
USD
101
0%
612
78%
93%
2.68
25.64
USD
15%
1:200
