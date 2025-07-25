- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
632
Прибыльных трейдов:
498 (78.79%)
Убыточных трейдов:
134 (21.20%)
Лучший трейд:
465.00 USD
Худший трейд:
-351.42 USD
Общая прибыль:
25 771.14 USD (279 273 pips)
Общий убыток:
-9 565.99 USD (74 032 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (3 518.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 518.95 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
96.25%
Макс. загрузка депозита:
7.65%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
6.34
Длинных трейдов:
261 (41.30%)
Коротких трейдов:
371 (58.70%)
Профит фактор:
2.69
Мат. ожидание:
25.64 USD
Средняя прибыль:
51.75 USD
Средний убыток:
-71.39 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 104.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 654.59 USD (6)
Прирост в месяц:
2.94%
Годовой прогноз:
35.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 070.00 USD
Максимальная:
2 555.65 USD (8.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.09% (2 555.65 USD)
По эквити:
24.09% (2 905.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CL.R
|76
|EURGBP
|66
|EURNZD
|49
|AUDNZD
|37
|EURCHF
|36
|EURCAD
|34
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|30
|AUDCAD
|29
|GBPCAD
|27
|EURAUD
|27
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|21
|GBPNZD
|21
|USDCAD
|20
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|17
|NZDUSD
|16
|GBPAUD
|16
|CHFJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CL.R
|1K
|EURGBP
|2K
|EURNZD
|1.7K
|AUDNZD
|761
|EURCHF
|175
|EURCAD
|1.8K
|GBPUSD
|793
|AUDCHF
|731
|AUDCAD
|958
|GBPCAD
|1.6K
|EURAUD
|1.7K
|AUDUSD
|318
|USDCHF
|539
|GBPNZD
|683
|USDCAD
|-1.1K
|XAUUSD
|706
|EURUSD
|230
|NZDUSD
|-569
|GBPAUD
|1K
|CHFJPY
|299
|USDJPY
|200
|EURJPY
|190
|GBPJPY
|128
|AUDJPY
|87
|CADJPY
|158
|NZDJPY
|39
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CL.R
|1.3K
|EURGBP
|16K
|EURNZD
|29K
|AUDNZD
|13K
|EURCHF
|2.3K
|EURCAD
|24K
|GBPUSD
|8.5K
|AUDCHF
|6.6K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|21K
|EURAUD
|25K
|AUDUSD
|3.6K
|USDCHF
|4.8K
|GBPNZD
|12K
|USDCAD
|-12K
|XAUUSD
|7.3K
|EURUSD
|2.6K
|NZDUSD
|-4.1K
|GBPAUD
|16K
|CHFJPY
|4.6K
|USDJPY
|3K
|EURJPY
|2.9K
|GBPJPY
|2K
|AUDJPY
|1.4K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|630
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +465.00 USD
Худший трейд: -351 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3 518.95 USD
Макс. убыток в серии: -1 104.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
еще 323...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
182%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
113
0%
632
78%
96%
2.69
25.64
USD
USD
24%
1:200