СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RLH111
Luciliadi

RLH111

Luciliadi
0 отзывов
Надежность
113 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 182%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
632
Прибыльных трейдов:
498 (78.79%)
Убыточных трейдов:
134 (21.20%)
Лучший трейд:
465.00 USD
Худший трейд:
-351.42 USD
Общая прибыль:
25 771.14 USD (279 273 pips)
Общий убыток:
-9 565.99 USD (74 032 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (3 518.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 518.95 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
96.25%
Макс. загрузка депозита:
7.65%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
6.34
Длинных трейдов:
261 (41.30%)
Коротких трейдов:
371 (58.70%)
Профит фактор:
2.69
Мат. ожидание:
25.64 USD
Средняя прибыль:
51.75 USD
Средний убыток:
-71.39 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 104.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 654.59 USD (6)
Прирост в месяц:
2.94%
Годовой прогноз:
35.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 070.00 USD
Максимальная:
2 555.65 USD (8.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.09% (2 555.65 USD)
По эквити:
24.09% (2 905.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CL.R 76
EURGBP 66
EURNZD 49
AUDNZD 37
EURCHF 36
EURCAD 34
GBPUSD 32
AUDCHF 30
AUDCAD 29
GBPCAD 27
EURAUD 27
AUDUSD 22
USDCHF 21
GBPNZD 21
USDCAD 20
XAUUSD 18
EURUSD 17
NZDUSD 16
GBPAUD 16
CHFJPY 8
USDJPY 7
EURJPY 6
GBPJPY 6
AUDJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CL.R 1K
EURGBP 2K
EURNZD 1.7K
AUDNZD 761
EURCHF 175
EURCAD 1.8K
GBPUSD 793
AUDCHF 731
AUDCAD 958
GBPCAD 1.6K
EURAUD 1.7K
AUDUSD 318
USDCHF 539
GBPNZD 683
USDCAD -1.1K
XAUUSD 706
EURUSD 230
NZDUSD -569
GBPAUD 1K
CHFJPY 299
USDJPY 200
EURJPY 190
GBPJPY 128
AUDJPY 87
CADJPY 158
NZDJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CL.R 1.3K
EURGBP 16K
EURNZD 29K
AUDNZD 13K
EURCHF 2.3K
EURCAD 24K
GBPUSD 8.5K
AUDCHF 6.6K
AUDCAD 13K
GBPCAD 21K
EURAUD 25K
AUDUSD 3.6K
USDCHF 4.8K
GBPNZD 12K
USDCAD -12K
XAUUSD 7.3K
EURUSD 2.6K
NZDUSD -4.1K
GBPAUD 16K
CHFJPY 4.6K
USDJPY 3K
EURJPY 2.9K
GBPJPY 2K
AUDJPY 1.4K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 630
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +465.00 USD
Худший трейд: -351 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3 518.95 USD
Макс. убыток в серии: -1 104.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
еще 323...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.08 10:51
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RLH111
30 USD в месяц
182%
0
0
USD
12K
USD
113
0%
632
78%
96%
2.69
25.64
USD
24%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.