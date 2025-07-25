SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / RLH111
Luciliadi

RLH111

Luciliadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
113 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 182%
MaxrichGroup-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
632
Gewinntrades:
498 (78.79%)
Verlusttrades:
134 (21.20%)
Bester Trade:
465.00 USD
Schlechtester Trade:
-351.42 USD
Bruttoprofit:
25 771.14 USD (279 273 pips)
Bruttoverlust:
-9 565.99 USD (74 032 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (3 518.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 518.95 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
97.28%
Max deposit load:
7.65%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
6.34
Long-Positionen:
261 (41.30%)
Short-Positionen:
371 (58.70%)
Profit-Faktor:
2.69
Mathematische Gewinnerwartung:
25.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
51.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-71.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 104.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 654.59 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.94%
Jahresprognose:
35.66%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 070.00 USD
Maximaler:
2 555.65 USD (8.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.09% (2 555.65 USD)
Kapital:
24.09% (2 905.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CL.R 76
EURGBP 66
EURNZD 49
AUDNZD 37
EURCHF 36
EURCAD 34
GBPUSD 32
AUDCHF 30
AUDCAD 29
GBPCAD 27
EURAUD 27
AUDUSD 22
USDCHF 21
GBPNZD 21
USDCAD 20
XAUUSD 18
EURUSD 17
NZDUSD 16
GBPAUD 16
CHFJPY 8
USDJPY 7
EURJPY 6
GBPJPY 6
AUDJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CL.R 1K
EURGBP 2K
EURNZD 1.7K
AUDNZD 761
EURCHF 175
EURCAD 1.8K
GBPUSD 793
AUDCHF 731
AUDCAD 958
GBPCAD 1.6K
EURAUD 1.7K
AUDUSD 318
USDCHF 539
GBPNZD 683
USDCAD -1.1K
XAUUSD 706
EURUSD 230
NZDUSD -569
GBPAUD 1K
CHFJPY 299
USDJPY 200
EURJPY 190
GBPJPY 128
AUDJPY 87
CADJPY 158
NZDJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CL.R 1.3K
EURGBP 16K
EURNZD 29K
AUDNZD 13K
EURCHF 2.3K
EURCAD 24K
GBPUSD 8.5K
AUDCHF 6.6K
AUDCAD 13K
GBPCAD 21K
EURAUD 25K
AUDUSD 3.6K
USDCHF 4.8K
GBPNZD 12K
USDCAD -12K
XAUUSD 7.3K
EURUSD 2.6K
NZDUSD -4.1K
GBPAUD 16K
CHFJPY 4.6K
USDJPY 3K
EURJPY 2.9K
GBPJPY 2K
AUDJPY 1.4K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 630
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +465.00 USD
Schlechtester Trade: -351 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 518.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 104.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
noch 323 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.08 10:51
No swaps are charged on the signal account
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RLH111
30 USD pro Monat
182%
0
0
USD
12K
USD
113
0%
632
78%
97%
2.69
25.64
USD
24%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.