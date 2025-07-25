SeñalesSecciones
Luciliadi

RLH111

Luciliadi
0 comentarios
Fiabilidad
113 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 182%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
632
Transacciones Rentables:
498 (78.79%)
Transacciones Irrentables:
134 (21.20%)
Mejor transacción:
465.00 USD
Peor transacción:
-351.42 USD
Beneficio Bruto:
25 771.14 USD (279 273 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 565.99 USD (74 032 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (3 518.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 518.95 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
97.28%
Carga máxima del depósito:
7.65%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
6.34
Transacciones Largas:
261 (41.30%)
Transacciones Cortas:
371 (58.70%)
Factor de Beneficio:
2.69
Beneficio Esperado:
25.64 USD
Beneficio medio:
51.75 USD
Pérdidas medias:
-71.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 104.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 654.59 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.94%
Pronóstico anual:
35.66%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 070.00 USD
Máxima:
2 555.65 USD (8.82%)
Reducción relativa:
De balance:
15.09% (2 555.65 USD)
De fondos:
24.09% (2 905.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CL.R 76
EURGBP 66
EURNZD 49
AUDNZD 37
EURCHF 36
EURCAD 34
GBPUSD 32
AUDCHF 30
AUDCAD 29
GBPCAD 27
EURAUD 27
AUDUSD 22
USDCHF 21
GBPNZD 21
USDCAD 20
XAUUSD 18
EURUSD 17
NZDUSD 16
GBPAUD 16
CHFJPY 8
USDJPY 7
EURJPY 6
GBPJPY 6
AUDJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CL.R 1K
EURGBP 2K
EURNZD 1.7K
AUDNZD 761
EURCHF 175
EURCAD 1.8K
GBPUSD 793
AUDCHF 731
AUDCAD 958
GBPCAD 1.6K
EURAUD 1.7K
AUDUSD 318
USDCHF 539
GBPNZD 683
USDCAD -1.1K
XAUUSD 706
EURUSD 230
NZDUSD -569
GBPAUD 1K
CHFJPY 299
USDJPY 200
EURJPY 190
GBPJPY 128
AUDJPY 87
CADJPY 158
NZDJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CL.R 1.3K
EURGBP 16K
EURNZD 29K
AUDNZD 13K
EURCHF 2.3K
EURCAD 24K
GBPUSD 8.5K
AUDCHF 6.6K
AUDCAD 13K
GBPCAD 21K
EURAUD 25K
AUDUSD 3.6K
USDCHF 4.8K
GBPNZD 12K
USDCAD -12K
XAUUSD 7.3K
EURUSD 2.6K
NZDUSD -4.1K
GBPAUD 16K
CHFJPY 4.6K
USDJPY 3K
EURJPY 2.9K
GBPJPY 2K
AUDJPY 1.4K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 630
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +465.00 USD
Peor transacción: -351 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +3 518.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 104.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
otros 323...
No hay comentarios
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.08 10:51
No swaps are charged on the signal account
