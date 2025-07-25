SegnaliSezioni
Luciliadi

RLH111

Luciliadi
0 recensioni
Affidabilità
101 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 171%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
612
Profit Trade:
482 (78.75%)
Loss Trade:
130 (21.24%)
Best Trade:
465.00 USD
Worst Trade:
-351.42 USD
Profitto lordo:
24 996.87 USD (268 632 pips)
Perdita lorda:
-9 305.76 USD (70 061 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (3 518.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 518.95 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
93.25%
Massimo carico di deposito:
5.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
6.14
Long Trade:
252 (41.18%)
Short Trade:
360 (58.82%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
25.64 USD
Profitto medio:
51.86 USD
Perdita media:
-71.58 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 104.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 654.59 USD (6)
Crescita mensile:
3.73%
Previsione annuale:
45.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 070.00 USD
Massimale:
2 555.65 USD (8.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.09% (2 555.65 USD)
Per equità:
13.61% (1 647.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CL.R 76
EURGBP 62
EURNZD 44
AUDNZD 37
EURCAD 33
EURCHF 32
GBPUSD 32
AUDCHF 30
AUDCAD 27
GBPCAD 27
EURAUD 26
AUDUSD 22
USDCHF 21
GBPNZD 21
USDCAD 20
XAUUSD 18
EURUSD 17
GBPAUD 16
NZDUSD 13
CHFJPY 8
USDJPY 7
EURJPY 6
GBPJPY 6
AUDJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CL.R 1K
EURGBP 1.9K
EURNZD 1.6K
AUDNZD 761
EURCAD 1.8K
EURCHF 75
GBPUSD 793
AUDCHF 731
AUDCAD 917
GBPCAD 1.6K
EURAUD 1.6K
AUDUSD 318
USDCHF 539
GBPNZD 683
USDCAD -1.1K
XAUUSD 706
EURUSD 230
GBPAUD 1K
NZDUSD -586
CHFJPY 299
USDJPY 200
EURJPY 190
GBPJPY 128
AUDJPY 87
CADJPY 158
NZDJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CL.R 1.3K
EURGBP 15K
EURNZD 26K
AUDNZD 13K
EURCAD 23K
EURCHF 1.4K
GBPUSD 8.5K
AUDCHF 6.6K
AUDCAD 13K
GBPCAD 21K
EURAUD 25K
AUDUSD 3.6K
USDCHF 4.8K
GBPNZD 12K
USDCAD -12K
XAUUSD 7.3K
EURUSD 2.6K
GBPAUD 16K
NZDUSD -4.4K
CHFJPY 4.6K
USDJPY 3K
EURJPY 2.9K
GBPJPY 2K
AUDJPY 1.4K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 630
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +465.00 USD
Worst Trade: -351 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 518.95 USD
Massima perdita consecutiva: -1 104.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
OctaFX-Demo
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
316 più
