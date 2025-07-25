- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
612
Profit Trade:
482 (78.75%)
Loss Trade:
130 (21.24%)
Best Trade:
465.00 USD
Worst Trade:
-351.42 USD
Profitto lordo:
24 996.87 USD (268 632 pips)
Perdita lorda:
-9 305.76 USD (70 061 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (3 518.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 518.95 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
93.25%
Massimo carico di deposito:
5.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
6.14
Long Trade:
252 (41.18%)
Short Trade:
360 (58.82%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
25.64 USD
Profitto medio:
51.86 USD
Perdita media:
-71.58 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 104.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 654.59 USD (6)
Crescita mensile:
3.73%
Previsione annuale:
45.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 070.00 USD
Massimale:
2 555.65 USD (8.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.09% (2 555.65 USD)
Per equità:
13.61% (1 647.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CL.R
|76
|EURGBP
|62
|EURNZD
|44
|AUDNZD
|37
|EURCAD
|33
|EURCHF
|32
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|30
|AUDCAD
|27
|GBPCAD
|27
|EURAUD
|26
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|21
|GBPNZD
|21
|USDCAD
|20
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|17
|GBPAUD
|16
|NZDUSD
|13
|CHFJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CL.R
|1K
|EURGBP
|1.9K
|EURNZD
|1.6K
|AUDNZD
|761
|EURCAD
|1.8K
|EURCHF
|75
|GBPUSD
|793
|AUDCHF
|731
|AUDCAD
|917
|GBPCAD
|1.6K
|EURAUD
|1.6K
|AUDUSD
|318
|USDCHF
|539
|GBPNZD
|683
|USDCAD
|-1.1K
|XAUUSD
|706
|EURUSD
|230
|GBPAUD
|1K
|NZDUSD
|-586
|CHFJPY
|299
|USDJPY
|200
|EURJPY
|190
|GBPJPY
|128
|AUDJPY
|87
|CADJPY
|158
|NZDJPY
|39
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CL.R
|1.3K
|EURGBP
|15K
|EURNZD
|26K
|AUDNZD
|13K
|EURCAD
|23K
|EURCHF
|1.4K
|GBPUSD
|8.5K
|AUDCHF
|6.6K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|21K
|EURAUD
|25K
|AUDUSD
|3.6K
|USDCHF
|4.8K
|GBPNZD
|12K
|USDCAD
|-12K
|XAUUSD
|7.3K
|EURUSD
|2.6K
|GBPAUD
|16K
|NZDUSD
|-4.4K
|CHFJPY
|4.6K
|USDJPY
|3K
|EURJPY
|2.9K
|GBPJPY
|2K
|AUDJPY
|1.4K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|630
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +465.00 USD
Worst Trade: -351 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 518.95 USD
Massima perdita consecutiva: -1 104.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
Non ci sono recensioni
