Luciliadi

RLH111

Luciliadi
0 리뷰
안정성
116
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 182%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
633
이익 거래:
499 (78.83%)
손실 거래:
134 (21.17%)
최고의 거래:
465.00 USD
최악의 거래:
-351.42 USD
총 수익:
25 798.03 USD (279 669 pips)
총 손실:
-9 565.99 USD (74 032 pips)
연속 최대 이익:
29 (3 518.95 USD)
연속 최대 이익:
3 518.95 USD (29)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
97.28%
최대 입금량:
7.65%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
6.35
롱(주식매수):
262 (41.39%)
숏(주식차입매도):
371 (58.61%)
수익 요인:
2.70
기대수익:
25.64 USD
평균 이익:
51.70 USD
평균 손실:
-71.39 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 104.17 USD)
연속 최대 손실:
-1 654.59 USD (6)
월별 성장률:
2.81%
연간 예측:
34.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 070.00 USD
최대한의:
2 555.65 USD (8.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.09% (2 555.65 USD)
자본금별:
24.09% (2 905.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
CL.R 76
EURGBP 66
EURNZD 49
AUDNZD 37
EURCHF 36
EURCAD 35
GBPUSD 32
AUDCHF 30
AUDCAD 29
GBPCAD 27
EURAUD 27
AUDUSD 22
USDCHF 21
GBPNZD 21
USDCAD 20
XAUUSD 18
EURUSD 17
NZDUSD 16
GBPAUD 16
CHFJPY 8
USDJPY 7
EURJPY 6
GBPJPY 6
AUDJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CL.R 1K
EURGBP 2K
EURNZD 1.7K
AUDNZD 761
EURCHF 175
EURCAD 1.8K
GBPUSD 793
AUDCHF 731
AUDCAD 958
GBPCAD 1.6K
EURAUD 1.7K
AUDUSD 318
USDCHF 539
GBPNZD 683
USDCAD -1.1K
XAUUSD 706
EURUSD 230
NZDUSD -569
GBPAUD 1K
CHFJPY 299
USDJPY 200
EURJPY 190
GBPJPY 128
AUDJPY 87
CADJPY 158
NZDJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CL.R 1.3K
EURGBP 16K
EURNZD 29K
AUDNZD 13K
EURCHF 2.3K
EURCAD 24K
GBPUSD 8.5K
AUDCHF 6.6K
AUDCAD 13K
GBPCAD 21K
EURAUD 25K
AUDUSD 3.6K
USDCHF 4.8K
GBPNZD 12K
USDCAD -12K
XAUUSD 7.3K
EURUSD 2.6K
NZDUSD -4.1K
GBPAUD 16K
CHFJPY 4.6K
USDJPY 3K
EURJPY 2.9K
GBPJPY 2K
AUDJPY 1.4K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 630
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +465.00 USD
최악의 거래: -351 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +3 518.95 USD
연속 최대 손실: -1 104.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

QTrade-Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
324 더...
리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.08 10:51
No swaps are charged on the signal account
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
RLH111
월별 30 USD
182%
0
0
USD
12K
USD
116
0%
633
78%
97%
2.69
25.64
USD
24%
1:200
