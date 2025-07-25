- 자본
- 축소
트레이드:
633
이익 거래:
499 (78.83%)
손실 거래:
134 (21.17%)
최고의 거래:
465.00 USD
최악의 거래:
-351.42 USD
총 수익:
25 798.03 USD (279 669 pips)
총 손실:
-9 565.99 USD (74 032 pips)
연속 최대 이익:
29 (3 518.95 USD)
연속 최대 이익:
3 518.95 USD (29)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
97.28%
최대 입금량:
7.65%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
6.35
롱(주식매수):
262 (41.39%)
숏(주식차입매도):
371 (58.61%)
수익 요인:
2.70
기대수익:
25.64 USD
평균 이익:
51.70 USD
평균 손실:
-71.39 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 104.17 USD)
연속 최대 손실:
-1 654.59 USD (6)
월별 성장률:
2.81%
연간 예측:
34.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 070.00 USD
최대한의:
2 555.65 USD (8.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.09% (2 555.65 USD)
자본금별:
24.09% (2 905.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CL.R
|76
|EURGBP
|66
|EURNZD
|49
|AUDNZD
|37
|EURCHF
|36
|EURCAD
|35
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|30
|AUDCAD
|29
|GBPCAD
|27
|EURAUD
|27
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|21
|GBPNZD
|21
|USDCAD
|20
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|17
|NZDUSD
|16
|GBPAUD
|16
|CHFJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CL.R
|1K
|EURGBP
|2K
|EURNZD
|1.7K
|AUDNZD
|761
|EURCHF
|175
|EURCAD
|1.8K
|GBPUSD
|793
|AUDCHF
|731
|AUDCAD
|958
|GBPCAD
|1.6K
|EURAUD
|1.7K
|AUDUSD
|318
|USDCHF
|539
|GBPNZD
|683
|USDCAD
|-1.1K
|XAUUSD
|706
|EURUSD
|230
|NZDUSD
|-569
|GBPAUD
|1K
|CHFJPY
|299
|USDJPY
|200
|EURJPY
|190
|GBPJPY
|128
|AUDJPY
|87
|CADJPY
|158
|NZDJPY
|39
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CL.R
|1.3K
|EURGBP
|16K
|EURNZD
|29K
|AUDNZD
|13K
|EURCHF
|2.3K
|EURCAD
|24K
|GBPUSD
|8.5K
|AUDCHF
|6.6K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|21K
|EURAUD
|25K
|AUDUSD
|3.6K
|USDCHF
|4.8K
|GBPNZD
|12K
|USDCAD
|-12K
|XAUUSD
|7.3K
|EURUSD
|2.6K
|NZDUSD
|-4.1K
|GBPAUD
|16K
|CHFJPY
|4.6K
|USDJPY
|3K
|EURJPY
|2.9K
|GBPJPY
|2K
|AUDJPY
|1.4K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|630
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +465.00 USD
최악의 거래: -351 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +3 518.95 USD
연속 최대 손실: -1 104.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
182%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
116
0%
633
78%
97%
2.69
25.64
USD
USD
24%
1:200