- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
632
盈利交易:
498 (78.79%)
亏损交易:
134 (21.20%)
最好交易:
465.00 USD
最差交易:
-351.42 USD
毛利:
25 771.14 USD (279 273 pips)
毛利亏损:
-9 565.99 USD (74 032 pips)
最大连续赢利:
29 (3 518.95 USD)
最大连续盈利:
3 518.95 USD (29)
夏普比率:
0.30
交易活动:
97.28%
最大入金加载:
7.65%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
10 天
采收率:
6.34
长期交易:
261 (41.30%)
短期交易:
371 (58.70%)
利润因子:
2.69
预期回报:
25.64 USD
平均利润:
51.75 USD
平均损失:
-71.39 USD
最大连续失误:
7 (-1 104.17 USD)
最大连续亏损:
-1 654.59 USD (6)
每月增长:
2.94%
年度预测:
35.66%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 070.00 USD
最大值:
2 555.65 USD (8.82%)
相对跌幅:
结余:
15.09% (2 555.65 USD)
净值:
24.09% (2 905.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CL.R
|76
|EURGBP
|66
|EURNZD
|49
|AUDNZD
|37
|EURCHF
|36
|EURCAD
|34
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|30
|AUDCAD
|29
|GBPCAD
|27
|EURAUD
|27
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|21
|GBPNZD
|21
|USDCAD
|20
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|17
|NZDUSD
|16
|GBPAUD
|16
|CHFJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CL.R
|1K
|EURGBP
|2K
|EURNZD
|1.7K
|AUDNZD
|761
|EURCHF
|175
|EURCAD
|1.8K
|GBPUSD
|793
|AUDCHF
|731
|AUDCAD
|958
|GBPCAD
|1.6K
|EURAUD
|1.7K
|AUDUSD
|318
|USDCHF
|539
|GBPNZD
|683
|USDCAD
|-1.1K
|XAUUSD
|706
|EURUSD
|230
|NZDUSD
|-569
|GBPAUD
|1K
|CHFJPY
|299
|USDJPY
|200
|EURJPY
|190
|GBPJPY
|128
|AUDJPY
|87
|CADJPY
|158
|NZDJPY
|39
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CL.R
|1.3K
|EURGBP
|16K
|EURNZD
|29K
|AUDNZD
|13K
|EURCHF
|2.3K
|EURCAD
|24K
|GBPUSD
|8.5K
|AUDCHF
|6.6K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|21K
|EURAUD
|25K
|AUDUSD
|3.6K
|USDCHF
|4.8K
|GBPNZD
|12K
|USDCAD
|-12K
|XAUUSD
|7.3K
|EURUSD
|2.6K
|NZDUSD
|-4.1K
|GBPAUD
|16K
|CHFJPY
|4.6K
|USDJPY
|3K
|EURJPY
|2.9K
|GBPJPY
|2K
|AUDJPY
|1.4K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|630
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +465.00 USD
最差交易: -351 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +3 518.95 USD
最大连续亏损: -1 104.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
182%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
113
0%
632
78%
97%
2.69
25.64
USD
USD
24%
1:200