Luciliadi

RLH111

Luciliadi
0 reviews
Reliability
113 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2023 182%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
632
Profit Trades:
498 (78.79%)
Loss Trades:
134 (21.20%)
Best trade:
465.00 USD
Worst trade:
-351.42 USD
Gross Profit:
25 771.14 USD (279 273 pips)
Gross Loss:
-9 565.99 USD (74 032 pips)
Maximum consecutive wins:
29 (3 518.95 USD)
Maximal consecutive profit:
3 518.95 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading activity:
96.25%
Max deposit load:
7.65%
Latest trade:
12 days ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
10 days
Recovery Factor:
6.34
Long Trades:
261 (41.30%)
Short Trades:
371 (58.70%)
Profit Factor:
2.69
Expected Payoff:
25.64 USD
Average Profit:
51.75 USD
Average Loss:
-71.39 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-1 104.17 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 654.59 USD (6)
Monthly growth:
2.94%
Annual Forecast:
35.66%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 070.00 USD
Maximal:
2 555.65 USD (8.82%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.09% (2 555.65 USD)
By Equity:
24.09% (2 905.93 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
CL.R 76
EURGBP 66
EURNZD 49
AUDNZD 37
EURCHF 36
EURCAD 34
GBPUSD 32
AUDCHF 30
AUDCAD 29
GBPCAD 27
EURAUD 27
AUDUSD 22
USDCHF 21
GBPNZD 21
USDCAD 20
XAUUSD 18
EURUSD 17
NZDUSD 16
GBPAUD 16
CHFJPY 8
USDJPY 7
EURJPY 6
GBPJPY 6
AUDJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
CL.R 1K
EURGBP 2K
EURNZD 1.7K
AUDNZD 761
EURCHF 175
EURCAD 1.8K
GBPUSD 793
AUDCHF 731
AUDCAD 958
GBPCAD 1.6K
EURAUD 1.7K
AUDUSD 318
USDCHF 539
GBPNZD 683
USDCAD -1.1K
XAUUSD 706
EURUSD 230
NZDUSD -569
GBPAUD 1K
CHFJPY 299
USDJPY 200
EURJPY 190
GBPJPY 128
AUDJPY 87
CADJPY 158
NZDJPY 39
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
CL.R 1.3K
EURGBP 16K
EURNZD 29K
AUDNZD 13K
EURCHF 2.3K
EURCAD 24K
GBPUSD 8.5K
AUDCHF 6.6K
AUDCAD 13K
GBPCAD 21K
EURAUD 25K
AUDUSD 3.6K
USDCHF 4.8K
GBPNZD 12K
USDCAD -12K
XAUUSD 7.3K
EURUSD 2.6K
NZDUSD -4.1K
GBPAUD 16K
CHFJPY 4.6K
USDJPY 3K
EURJPY 2.9K
GBPJPY 2K
AUDJPY 1.4K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 630
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +465.00 USD
Worst trade: -351 USD
Maximum consecutive wins: 29
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +3 518.95 USD
Maximal consecutive loss: -1 104.17 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
No reviews
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.08 10:51
No swaps are charged on the signal account
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
RLH111
30 USD per month
182%
0
0
USD
12K
USD
113
0%
632
78%
96%
2.69
25.64
USD
24%
1:200
Copy

