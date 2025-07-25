シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RLH111
Luciliadi

RLH111

Luciliadi
レビュー0件
信頼性
113週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 182%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
632
利益トレード:
498 (78.79%)
損失トレード:
134 (21.20%)
ベストトレード:
465.00 USD
最悪のトレード:
-351.42 USD
総利益:
25 771.14 USD (279 273 pips)
総損失:
-9 565.99 USD (74 032 pips)
最大連続の勝ち:
29 (3 518.95 USD)
最大連続利益:
3 518.95 USD (29)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
97.28%
最大入金額:
7.65%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
6.34
長いトレード:
261 (41.30%)
短いトレード:
371 (58.70%)
プロフィットファクター:
2.69
期待されたペイオフ:
25.64 USD
平均利益:
51.75 USD
平均損失:
-71.39 USD
最大連続の負け:
7 (-1 104.17 USD)
最大連続損失:
-1 654.59 USD (6)
月間成長:
2.94%
年間予想:
35.66%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 070.00 USD
最大の:
2 555.65 USD (8.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.09% (2 555.65 USD)
エクイティによる:
24.09% (2 905.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CL.R 76
EURGBP 66
EURNZD 49
AUDNZD 37
EURCHF 36
EURCAD 34
GBPUSD 32
AUDCHF 30
AUDCAD 29
GBPCAD 27
EURAUD 27
AUDUSD 22
USDCHF 21
GBPNZD 21
USDCAD 20
XAUUSD 18
EURUSD 17
NZDUSD 16
GBPAUD 16
CHFJPY 8
USDJPY 7
EURJPY 6
GBPJPY 6
AUDJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CL.R 1K
EURGBP 2K
EURNZD 1.7K
AUDNZD 761
EURCHF 175
EURCAD 1.8K
GBPUSD 793
AUDCHF 731
AUDCAD 958
GBPCAD 1.6K
EURAUD 1.7K
AUDUSD 318
USDCHF 539
GBPNZD 683
USDCAD -1.1K
XAUUSD 706
EURUSD 230
NZDUSD -569
GBPAUD 1K
CHFJPY 299
USDJPY 200
EURJPY 190
GBPJPY 128
AUDJPY 87
CADJPY 158
NZDJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CL.R 1.3K
EURGBP 16K
EURNZD 29K
AUDNZD 13K
EURCHF 2.3K
EURCAD 24K
GBPUSD 8.5K
AUDCHF 6.6K
AUDCAD 13K
GBPCAD 21K
EURAUD 25K
AUDUSD 3.6K
USDCHF 4.8K
GBPNZD 12K
USDCAD -12K
XAUUSD 7.3K
EURUSD 2.6K
NZDUSD -4.1K
GBPAUD 16K
CHFJPY 4.6K
USDJPY 3K
EURJPY 2.9K
GBPJPY 2K
AUDJPY 1.4K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 630
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +465.00 USD
最悪のトレード: -351 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +3 518.95 USD
最大連続損失: -1 104.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
323 より多く...
レビューなし
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.08 10:51
No swaps are charged on the signal account
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
RLH111
30 USD/月
182%
0
0
USD
12K
USD
113
0%
632
78%
97%
2.69
25.64
USD
24%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください