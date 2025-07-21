SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldBeats25
sandro chirivi

GoldBeats25

sandro chirivi
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 60%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
889
Kârla kapanan işlemler:
642 (72.21%)
Zararla kapanan işlemler:
247 (27.78%)
En iyi işlem:
30.23 EUR
En kötü işlem:
-49.00 EUR
Brüt kâr:
2 747.52 EUR (322 305 pips)
Brüt zarar:
-1 750.70 EUR (201 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (314.34 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
314.34 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
55.19%
Maks. mevduat yükü:
23.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.26
Alış işlemleri:
351 (39.48%)
Satış işlemleri:
538 (60.52%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
1.12 EUR
Ortalama kâr:
4.28 EUR
Ortalama zarar:
-7.09 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-289.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-302.83 EUR (9)
Aylık büyüme:
22.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
305.85 EUR (21.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.01% (305.85 EUR)
Varlığa göre:
49.58% (1 282.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 889
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 121K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.23 EUR
En kötü işlem: -49 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +314.34 EUR
Maksimum ardışık zarar: -289.94 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
İnceleme yok
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
