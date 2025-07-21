SinaisSeções
sandro chirivi

GoldBeats25

sandro chirivi
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
1 / 164 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 185%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 488
Negociações com lucro:
1 850 (74.35%)
Negociações com perda:
638 (25.64%)
Melhor negociação:
69.36 EUR
Pior negociação:
-95.81 EUR
Lucro bruto:
8 684.55 EUR (1 011 115 pips)
Perda bruta:
-5 330.20 EUR (622 742 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (1 370.36 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 370.36 EUR (43)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
40.30%
Depósito máximo carregado:
37.73%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.24
Negociações longas:
992 (39.87%)
Negociações curtas:
1 496 (60.13%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
1.35 EUR
Lucro médio:
4.69 EUR
Perda média:
-8.35 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-1 498.45 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 498.45 EUR (29)
Crescimento mensal:
8.65%
Previsão anual:
104.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
1 498.45 EUR (25.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.78% (1 498.45 EUR)
Pelo Capital Líquido:
76.78% (4 181.11 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2488
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 388K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +69.36 EUR
Pior negociação: -96 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 29
Máximo lucro consecutivo: +1 370.36 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 498.45 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough. 
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
Sem comentários
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 23:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 22:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 21:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
