Negociações:
2 488
Negociações com lucro:
1 850 (74.35%)
Negociações com perda:
638 (25.64%)
Melhor negociação:
69.36 EUR
Pior negociação:
-95.81 EUR
Lucro bruto:
8 684.55 EUR (1 011 115 pips)
Perda bruta:
-5 330.20 EUR (622 742 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (1 370.36 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 370.36 EUR (43)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
40.30%
Depósito máximo carregado:
37.73%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.24
Negociações longas:
992 (39.87%)
Negociações curtas:
1 496 (60.13%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
1.35 EUR
Lucro médio:
4.69 EUR
Perda média:
-8.35 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-1 498.45 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 498.45 EUR (29)
Crescimento mensal:
8.65%
Previsão anual:
104.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
1 498.45 EUR (25.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.78% (1 498.45 EUR)
Pelo Capital Líquido:
76.78% (4 181.11 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2488
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|388K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +69.36 EUR
Pior negociação: -96 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 29
Máximo lucro consecutivo: +1 370.36 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 498.45 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1721
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough.
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
185%
1
164
USD
USD
9.9K
EUR
EUR
24
100%
2 488
74%
40%
1.62
1.35
EUR
EUR
77%
1:500