- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
889
Profit Trade:
642 (72.21%)
Loss Trade:
247 (27.78%)
Best Trade:
30.23 EUR
Worst Trade:
-49.00 EUR
Profitto lordo:
2 747.52 EUR (322 305 pips)
Perdita lorda:
-1 750.70 EUR (201 712 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (314.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
314.34 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
55.19%
Massimo carico di deposito:
23.01%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.26
Long Trade:
351 (39.48%)
Short Trade:
538 (60.52%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.12 EUR
Profitto medio:
4.28 EUR
Perdita media:
-7.09 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-289.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-302.83 EUR (9)
Crescita mensile:
22.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
305.85 EUR (21.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.01% (305.85 EUR)
Per equità:
49.58% (1 282.85 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|889
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|121K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.23 EUR
Worst Trade: -49 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +314.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -289.94 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1721
