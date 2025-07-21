SegnaliSezioni
sandro chirivi

GoldBeats25

sandro chirivi
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 60%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
889
Profit Trade:
642 (72.21%)
Loss Trade:
247 (27.78%)
Best Trade:
30.23 EUR
Worst Trade:
-49.00 EUR
Profitto lordo:
2 747.52 EUR (322 305 pips)
Perdita lorda:
-1 750.70 EUR (201 712 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (314.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
314.34 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
55.19%
Massimo carico di deposito:
23.01%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.26
Long Trade:
351 (39.48%)
Short Trade:
538 (60.52%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.12 EUR
Profitto medio:
4.28 EUR
Perdita media:
-7.09 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-289.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-302.83 EUR (9)
Crescita mensile:
22.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
305.85 EUR (21.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.01% (305.85 EUR)
Per equità:
49.58% (1 282.85 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 889
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 121K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.23 EUR
Worst Trade: -49 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +314.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -289.94 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.