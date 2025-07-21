- 자본
- 축소
트레이드:
2 563
이익 거래:
1 907 (74.40%)
손실 거래:
656 (25.60%)
최고의 거래:
69.36 EUR
최악의 거래:
-95.81 EUR
총 수익:
8 840.90 EUR (1 029 348 pips)
총 손실:
-5 361.18 EUR (626 379 pips)
연속 최대 이익:
43 (1 370.36 EUR)
연속 최대 이익:
1 370.36 EUR (43)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
39.12%
최대 입금량:
37.73%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
79
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
2.32
롱(주식매수):
1 019 (39.76%)
숏(주식차입매도):
1 544 (60.24%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
1.36 EUR
평균 이익:
4.64 EUR
평균 손실:
-8.17 EUR
연속 최대 손실:
29 (-1 498.45 EUR)
연속 최대 손실:
-1 498.45 EUR (29)
월별 성장률:
5.38%
연간 예측:
65.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
1 498.45 EUR (25.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.78% (1 498.45 EUR)
자본금별:
76.78% (4 181.11 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2563
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|403K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +69.36 EUR
최악의 거래: -96 EUR
연속 최대 이익: 43
연속 최대 손실: 29
연속 최대 이익: +1 370.36 EUR
연속 최대 손실: -1 498.45 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough.
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
188%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
25
100%
2 563
74%
39%
1.64
1.36
EUR
EUR
77%
1:500