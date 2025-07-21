- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 488
盈利交易:
1 850 (74.35%)
亏损交易:
638 (25.64%)
最好交易:
69.36 EUR
最差交易:
-95.81 EUR
毛利:
8 684.55 EUR (1 011 115 pips)
毛利亏损:
-5 330.20 EUR (622 742 pips)
最大连续赢利:
43 (1 370.36 EUR)
最大连续盈利:
1 370.36 EUR (43)
夏普比率:
0.13
交易活动:
40.30%
最大入金加载:
37.73%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
69
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.24
长期交易:
992 (39.87%)
短期交易:
1 496 (60.13%)
利润因子:
1.63
预期回报:
1.35 EUR
平均利润:
4.69 EUR
平均损失:
-8.35 EUR
最大连续失误:
29 (-1 498.45 EUR)
最大连续亏损:
-1 498.45 EUR (29)
每月增长:
8.65%
年度预测:
104.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
1 498.45 EUR (25.63%)
相对跌幅:
结余:
21.78% (1 498.45 EUR)
净值:
76.78% (4 181.11 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2488
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|388K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.36 EUR
最差交易: -96 EUR
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 29
最大连续盈利: +1 370.36 EUR
最大连续亏损: -1 498.45 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough.
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
185%
1
164
USD
USD
9.9K
EUR
EUR
24
100%
2 488
74%
40%
1.62
1.35
EUR
EUR
77%
1:500